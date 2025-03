Zelenski flet me Merz pas pezullimit të ndihmave amerikane: Ramë dakord për bashkëpunim

Presidenti i Ukrainës, Volodymir Zelenski shkroi në platformën X se e kishte falënderuar Friedrich Merzin për mbështetjen për Ukrainën, të sulmuar nga Rusia.

Ata kishin koordinuar pozicionet e tyre dhe ranë dakord për bashkëpunim dhe kontakte të mëtejshme, vazhdoi Zelenski.

Ukraina vlerëson shumë përpjekjet e Gjermanisë për të rivendosur sigurinë në Evropë dhe për të mbështetur Ukrainën, shtoi ai. Zelenski vuri në dukje gjithashtu se Gjermania është furnizuesi kryesor i sistemeve të mbrojtjes ajrore në Ukrainë dhe gjithashtu luan një rol vendimtar kur bëhet fjalë për ndihmën financiare.

Merzi ka folur vazhdimisht në favor të mbështetjes gjermane për Ukrainën. Ai fillimisht nuk e komentoi përmbajtjen e bisedës, por e rindau postimin e Zelenskit në X. Kreu i CDU-së është shprehur vazhdimisht në favor të ruajtjes së mbështetjes gjermane për Ukrainën.

Presidenti amerikan Trump kishte njoftuar se do të pezullonte dhe rishikonte ndihmën ushtarake për Ukrainën. Sipas një informacioni të New York Times, urdhri hyn në fuqi menjëherë dhe gjithashtu prek armët që janë në dorëzim e sipër.

Ukraina shpreson në bashkëpunim

Megjithatë, Ukraina shpreson për vazhdimin e mbështetjes nga Uashingtoni. Presidenti Zelenski shprehu në X keqardhje për mosmarrëveshjen. Ai tha se është për të ardhur keq për atë që ndodhi. Ishte koha për t’i vënë gjërat në vendin e tyre.

Kryeministri ukrainas Denys Shmyhal tha në një konferencë shtypi se ata do të vazhdojnë të “punojnë me qetësi me Shtetet e Bashkuara përmes të gjitha kanaleve të disponueshme”. Ushtria ukrainase ishte në gjendje të mbante frontin kundër forcave ruse. Megjithatë, ndihma amerikane ishte vendimtare për të shpëtuar mijëra jetë.

Shmyhal vuri në dukje se Ukraina kishte vetëm sistemin amerikan të mbrojtjes ajrore Patriot për t’u mbrojtur kundër raketave balistike. Tani ka rreziqe të furnizimit. Ai shtoi se Ukraina ishte gjithashtu e gatshme të nënshkruante një marrëveshje mallrash të kërkuar nga presidenti amerikan Trump. Në fakt, marrëveshja do të nënshkruhej në Shtëpinë e Bardhë të premten e kaluar. Megjithatë, ajo nuk u materializua për shkak të mosmarrëveshjes midis Trumpit dhe Zelenskit.

Kritika nga disa vende evropiane për vendimin e SHBA

Disa vende evropiane kanë kritikuar vendimin e SHBA për të pezulluar ndihmën ushtarake. Kjo do të forconte pozicionin e Rusisë dhe do ta bënte më të vështirë zgjidhjen e paqes, shpjegoi për shembull Sekretari francez i Shtetit për Evropën Benjamin Haddad. Kryeministri polak Donald Tusk tha se një Ukrainë sovrane që mund të mbrohet do të thotë një Poloni më e fortë dhe më e sigurt. Kryeministri çek Petr Fiala theksoi se politika agresive e Rusisë nuk duhet të shpërblehet.

Rusia e ka mirëpritur pezullimin e ndihmës ushtarake amerikane për Ukrainën. Zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov foli për një hap të rëndësishëm drejt paqes./ DW