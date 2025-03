Horoskopi i Paolo Fox, e mërkurë 5 Mars 2025. Të 12 shenjat zodiakale

Lexoni horoskopin e ditës nga Paolo Fox për të zbuluar se çfarë kanë rezervuar yjet për ju: pasqyra e sotme astrologjike, e Mërkurë 5 Mars 2025 për secilën shenjë të zodiakut. Gjithçka për dashurinë, punën, mirëqenien dhe fatin në këtë përkthim ekskluziv nga noa.al.

Dashi (21 Mars – 19 Prill)

Mërkuri, Jupiteri dhe Venusi janë në një pozicion të favorshëm për ty, duke sjellë më shumë harmoni dhe stabilitet në jetën tënde. Do të ndjesh një shtysë të re për të ndjekur pasionet e tua, qofshin ato në dashuri apo në projekte të rëndësishme në punë. Ka më shumë përqendrim dhe dëshirë për të përfunduar angazhimet praktike. Është e mundur që të kesh marrë tashmë një lajm të mirë ose të kesh një ide të re për muajt në vijim, ndoshta edhe një ndryshim në grupin apo rolin tënd në punë. Ky është momenti për të vepruar, ndaj mos humb kohë sot dhe nesër.

Demi (20 Prill – 20 Maj)

Kjo javë sjell përgjigje dhe qartësi për ty, sidomos në fushën profesionale. Hëna ndodhet në shenjën tënde që në mëngjes, duke të dhënë energjinë e duhur për të kërkuar konfirmime dhe ndryshime që ke pritur prej kohësh. Disa nga këto ndryshime mund të lidhen me pozicionin tënd në punë ose me një projekt të rëndësishëm. Po ashtu, në dashuri do të ketë momente të bukura dhe mundësi për të forcuar lidhjet. Nëse dikush po humb kohën tënde, do të bëhesh më i vendosur dhe do të kërkosh përgjigje. Fundjava do të jetë e përshtatshme për takime të rëndësishme dhe sqarime.

Binjakët (21 Maj – 20 Qershor)

Një javë energjike po hapet për ty, sidomos në punë dhe çështjet praktike. Nëse ke punuar shumë dhe je përgatitur mirë gjatë muajve të fundit, rezultatet e para të sukseseve të tua do të fillojnë të shfaqen që tani dhe do të arrijnë kulmin në verë. Data 6 mars do të jetë veçanërisht e favorshme për të bërë kërkesa ose për të diskutuar mundësi të reja. Një ide që ke në mendje mund të fillojë të zhvillohet dhe të marrë formë. Megjithatë, në dashuri ka ende disa boshllëqe për të mbushur. Disa keqkuptime mund të lindin për shkak të stresit që ke marrë nga jashtë, ndoshta për shkak të shqetësimeve financiare.

Gaforrja (21 Qershor – 22 Korrik)

Kjo javë në dashuri mund të jetë sfiduese. Venusi është në një pozicion të pafavorshëm, duke krijuar një klimë tensioni dhe dyshimesh. Është sikur një re e zezë po të pengon të shohësh qartë përpara. Kjo situatë mund të vijë nga një partner që nuk është plotësisht i sinqertë, nga një mik apo koleg i pabesë, apo thjesht nga ndjesia se diçka nuk po shkon si duhet. Nëse dyshon për një tradhti ose për një lojë të fshehtë pas shpine, ndoshta duhet të dëgjosh instinktin tënd. Megjithatë, lajmet e mira vijnë nga fusha profesionale, ku Marsi po të jep energjinë dhe vendosmërinë për të ecur përpara. Studentët dhe ata që duan të fillojnë një rrugë të re profesionale do të kenë mundësi të mira për sukses.

Luani (23 Korrik – 22 Gusht)

Venusi dhe Mërkuri janë në një pozicion të favorshëm për ty, dhe Jupiteri po ndihmon gjithashtu. Kjo do të sjellë zgjidhje të rëndësishme për situatat që të shqetësojnë, veçanërisht rreth ditës së enjte, e cila do të jetë një nga më të mirat e javës. Ata që kanë filluar një punë të re ndihen të pasigurt dhe të shqetësuar, por është e rëndësishme të tregosh veten dhe të demonstrosh aftësitë e tua. Gjithçka që bën tani do të jetë një trampolinë për të ardhmen tënde. Mund të kesh disa shqetësime të vogla, ndoshta çështje ligjore ose financiare për t’u zgjidhur. Ata që punojnë në biznesin e tyre ose për një kompani mund të ndihen të tensionuar, por së shpejti do të marrin përgjigje pozitive.

Virgjëresha (23 Gusht – 22 Shtator)

Pas një muaji të vështirë si shkurti, tani gjërat po stabilizohen. Mërkuri nuk është më në një pozicion kundërshtar, dhe sot Hëna po ndikon pozitivisht në shenjën tënde. Kjo të jep më shumë energji dhe dëshirë për të arritur sukses, veçanërisht në projekte dhe plane të reja. Nëse ke nisur diçka të re, do të të vijë më lehtë të gjesh zgjidhjet e duhura. Për disa, kjo periudhë mund të sjellë ndjenja të forta në dashuri ose nevojën për të sqaruar situata të mbetura pezull. Ata që jetojnë shumë në të kaluarën mund të ndihen të zhgënjyer, ndërsa ata që hapen ndaj së ardhmes do të kenë mundësi të reja. Ka mundësi shpenzimesh për shtëpinë apo rinovime, por mund të lindin debate me persona që nuk e kanë bërë punën e tyre siç duhet.

Peshorja (23 Shtator – 22 Tetor)

Ndryshimet më të mëdha po ndodhin në punë, por duhet pasur kujdes, sepse dy javët e para të marsit sjellin disa polemika. Kjo do të ndihet veçanërisht nga ata që kanë një çështje ligjore në proces, ose nga ata që janë në konflikt me një partner biznesi apo një person të pabesueshëm. Edhe pse ke pasur disa suksese kohët e fundit, frika për të humbur atë që ke arritur mund të të bëjë të ndihesh në ankth. Pavarësisht këtyre sfidave, Jupiteri është në një pozicion të favorshëm dhe të ndihmon të mbash balancën. Megjithatë, nëse je në një lidhje të vështirë ose ke një ish-partner me të cilin nuk merresh vesh, duhet të tregohesh i kujdesshëm gjatë fundjavës, pasi 8 dhe 9 marsi mund të jenë ditë të tensionuara.

Akrepi (23 Tetor – 21 Nëntor)

Ky është një moment i mirë për të filluar një projekt ose një plan të ri. Gjithçka që ndërmerr tani do të jetë e dobishme për të ardhmen. Jupiteri ende nuk ka arritur pikën e tij më të fortë, dhe vera do të jetë periudha ku do të shohësh ndryshimet më të mëdha. Megjithatë, idetë dhe planet që po zhvillon tani do të japin fryte brenda javëve të ardhshme. Tregohu i kujdesshëm në marrëdhëniet me Ujorin dhe Demin, sepse mund të lindin keqkuptime apo konflikte të vogla me këto shenja. Në dashuri, nuk ka ndikime të forta nga planetët, ndaj beqarët mund ta lënë gjithçka në dorë të fatit pa bërë shumë përpjekje. Ndërkohë, çiftet që janë bashkë prej kohësh duhet të përpiqen të rigjejnë afërsinë dhe intimitetin që mund të jetë zbehur.

Shigjetari (22 Nëntor – 21 Dhjetor)

Muaji shkurt ishte pak i paqëndrueshëm për ty nga ana fizike dhe emocionale, por lajmi i mirë është se tani Mërkuri dhe Venusi janë në një pozicion të favorshëm. Ke ndier shumë dashuri dhe mbështetje nga njerëzit që të duan, veçanërisht nëse ke kaluar ndonjë moment të vështirë. Megjithatë, përgjegjësitë e tua janë të shumta dhe ndonjëherë ndihesh i lodhur. Tani është momenti i duhur për të menduar për të ardhmen në mënyrë më pozitive. Nëse ke nevojë për ndihmë, mos hezito ta kërkosh. Një perspektivë më e qartë do të të ndihmojë të ndihesh më i qetë dhe më i sigurt në hapat e tu.

Bricjapi (22 Dhjetor – 19 Janar)

Ti nuk i pëlqen polemikat, por këto ditë po e kupton që nuk është e lehtë të kënaqësh të gjithë. Megjithë përkushtimin dhe punën tënde, ka gjithmonë dikë që ka diçka për të thënë dhe që nuk është i kënaqur me përpjekjet e tua. Kjo mund të të bëjë të ndihesh i lodhur dhe i stresuar, veçanërisht gjatë fundjavës. Për këtë arsye, do të ishte mirë të marrësh disa ditë pushim dhe të përpiqesh të rikuperosh energjinë tënde. Ti merr gjithçka shumë seriozisht dhe dëshiron të ndihmosh të gjithë ata që i ke për zemër, por është e rëndësishme të gjesh kohë edhe për veten.

Ujori (20 Janar – 18 Shkurt)

Pozicioni i planetëve është në favorin tënd dhe të ndihmon të marrësh vendime për të ardhmen, si në fushën profesionale, ashtu edhe në atë sentimentale. Ditët e enjte dhe e premte do të jenë më të mirat për të bërë plane dhe për të ndërmarrë hapa të rëndësishëm. Megjithëse idetë e tua shpesh bien në kundërshtim me mendimet e të tjerëve, kjo nuk duhet të të pengojë të vazhdosh përpara. Për çiftet që duan të martohen ose të fillojnë bashkëjetesën, kjo është një periudhë ideale për të bërë plane konkrete për verën. Sa i përket punës, është e rëndësishme të marrësh një vendim para 9 qershorit, sepse deri atëherë do të kesh mundësinë të ndryshosh ose të rregullosh një marrëveshje të rëndësishme.

Peshqit (19 Shkurt – 20 Mars)

Përsa i përket punës, gjërat po shkojnë në drejtimin e duhur, veçanërisht nëse ke një aktivitet që ka lidhje me publikun. Deri më tani, mund të kesh marrë disa konfirmime të rëndësishme, por kulmi i suksesit do të vijë pas 9 qershorit. Kjo do të jetë një fazë vendimtare për të ardhmen tënde dhe do të të duhet të marrësh vendime të rëndësishme për kontratat dhe marrëveshjet. Ndryshe nga fundi i vitit të kaluar, tani je ti ai që i vendos rregullat dhe askush nuk mund të të detyrojë të bësh diçka që nuk dëshiron. Ky është gjithashtu një moment fitoreje në dashuri, dhe nëse je në një lidhje, do të ndjesh një harmoni më të madhe me partnerin tënd. Nga ana financiare, mund të kesh shpenzime shtesë për shtëpinë, ndaj është mirë të jesh i kujdesshëm me menaxhimin e parave dhe, nëse është e nevojshme, të kërkosh këshillë nga një ekspert.