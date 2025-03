Bleona Qerreti mahnit me veshjen dhe diamantet e kushtueshme në mbrëmjen e ‘Oscars 2025’

SHBA, 4 mars 2025 – Këngëtarja e njohur shqiptare, Bleona Qereti, ka tërhequr vëmendjen e të gjithëve me paraqitjen e saj mahnitëse në ceremoninë prestigjioze të Oscars. Pjesëmarrëse e rregullt në këtë ngjarje, Bleona ka briluar me një fustan të veçantë të mbushur me gurë dhe detaje interesante.

Ajo ka tërhequr gjithashtu vëmendjen për diamantet e saj të shtrenjta, të cilat kanë një vlerë të konsiderueshme dhe që i kanë dhënë një shkëlqim shtesë pamjes së saj.

Në postimin e saj në rrjetet sociale, Bleona ka ndarë emocionet e natës, duke shkruar: "Sa i përket natës së shkuar. Oscars 2025", duke nënkuptuar kështu përvojën e paharrueshme që kaloi në këtë ngjarje të madhe të kinematografisë botërore.