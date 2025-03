Operacioni antidrogë në Sarandë. Emrat

Operacioni antidrogë në Sarandë, hetimi i nisur nga PAK, i kaloi më pas Prokurorisë Gjirokastër. Janë shoqëruar 3 persona në Sarandë, si dhe 9 persona në Delvinë.

Në Sarandë janë ndaluar Bledar Haderi, i njohur për precedentë penalë, me masë sigurimi “Arrest në burg”, Gelbert Koshi, me masë sigurimi “Arrest në shtëpi”, dhe Dhurim Logli, me masë sigurimi “Detyrim për t’u paraqitur në polici gjyqësore”.

Ndërsa, dy prej të ndaluarve në Delvinë janë Markelian Alinani, trajner i ekipit “Bistrica”, me precedentë të shumtë penalë, dhe Orges Kalo.