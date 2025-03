Zanetti: Feyenoordi në 1/8-at me meritë, nuk ka rëndësi që eliminoi Milanin

Në prag të ndeshjes kundër Feyenoordit, e vlefshme për ndeshjen e parë të 1/8-ave të Champions League, zv.presidenti i Interit, Javier Zanetti, ka dhënë disa deklarata për kanalet zyrtare të UEFA-s:

"Do të përballemi me një skuadër që ka arritur në këtë fazë me meritë. E dimë që do të jetë një sfidë e vështirë, por edhe ne jemi të vetëdijshëm për forcën që kemi dhe dëshirën për të shkuar sa më lart të jetë e mundur. Shpresojmë t’ia dalim".

Çfarë ndjesie i jep fakti që luajnë kundër një skuadre që eliminoi Milanin: “Jo, nuk mendojmë për këtë. E shohim Feyenoordin si çdo kundërshtar tjetër dhe po përgatitemi për të në mënyrën më të mirë të mundshme".