Vinicius para derbit të Champions-it: Arbitrat europianë më mbrojnë më shumë nga faullet

Sonte në orën 21:00 nis dueli mes Real Madridit dhe Atletico Madridit, një përballje mes rivalëve lokalë që zhvendoset nga gara për kreun e La Liga-s në 1/8-at e Champions League. Akti i parë do të luhet në "Santiago Bernabéu".

Gjatë konferencës për shtyp, ylli i "Los Blancos", Vinicius Junior, foli për sfidën në fjalë: "Me këtë fanellë po realizoj ëndrrat e mia. Po luajmë më mirë, siç u pa ndaj Manchester City. Shpresoj që të gjithë të japim maksimumin për të zhvilluar një ndeshje të madhe para tifozëve tanë".

Duke u ndalur te raporti me gjyqtarët, braziliani u përgjigj për ndjesinë e tij në Europë: "Mendoj se në Europë gjyqtarët janë më mbrojtës ndaj lojtarëve që ofrojnë spektakël. Nuk më pëlqen të flas për arbitrat, por është e rëndësishme që të gjykojnë siç duhet".

Vinicius foli edhe për të ardhmen e tij, duke iu përgjigjur pyetjes mbi një transferim të mundshëm në Arabinë Saudite: "A po mendoj të shkoj në Arabinë Saudite? Jam i qetë, sepse kam kontratë deri në vitin 2027. Shpresoj të rinovoj sa më shpejt, sepse këtu ndihem mirë, me trajnerin më të mirë, me tifozët më të mirë. Të gjithë më duan këtu dhe nuk do të jem më mirë askund tjetër".