SHBA ndërpret ndihmën për Ukrainën, reagojnë demokratët amerikanë: Braktisje e turpshme!

Tammy Duckworth, një demokrate që është pjesë e Komitetit të Shërbimeve të Armatosura të Senatit, ka reaguar për vendimin e Shtëpisë së Bardhë për të ndaluar ndihmën ushtarake për Ukrainën.

“Një braktisje e turpshme e Ukrainës. Ky vendim nuk do ta bëjë vendin tonë më të sigurt. Kjo do të inkurajojë Putinin dhe kundërshtarët tanë, ndërkohë që do të dobësojë marrëdhëniet tona me partnerët demokratë”, thotë ajo në X.

Peter Welch, një demokrat i Senatit nga Vermont, ka shprehur gjithashtu shqetësimin e tij për X.

“Putini është një kriminel lufte. Zelensky është një hero. Trump është i dobët“, thotë ai.