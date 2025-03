Mottës i kthehet te buzëqeshja: Sonte pashë karakter, tani mendja tek Atalanta. Titulli? Janë 3 pikë të rëndësishme…

Pas fitores 2-0 ndaj Veronës, Thiago Motta foli në konferencën për shtyp. Trajnerit bardhezi iu kthye buzëqeshja pas humbjes shokuese ndaj Empolit dhe eliminimit nga Kupa e Italisë.

Për çfarë jeni më i kënaqur?

Jam gjithmonë i kënaqur kur fitojmë. Që nga fillimi i sezonit, kemi pasur qëndrimin e duhur, edhe sonte. Djemtë treguan dëshirë, karakter dhe luajtën mirë.

A është ndeshja me Atalantën një “finale” për Champions-in? Si ju duk sonte Koopmeiners?

Është një ndeshje shumë e rëndësishme, si çdo ndeshje kampionati. E dimë nivelin e tyre dhe duhet ta përgatisim në mënyrën më të mirë. Koopmeiners ka dhënë shumë dhe jam i bindur se do të vazhdojë ta bëjë këtë edhe në të ardhmen.

Si e kaluat ditën e djeshme?

E nisa ditën herët në fushë për të përgatitur stërvitjen, bëra konferencën për shtyp, kalova kohë me familjen time, pastaj u rikthyem këtu në mbrëmje për të finalizuar detajet e fundit, veçanërisht për aspektin e ushqimit, dhe për të hyrë në ndeshje me mendësinë e duhur për të fituar.

A është ky qëndrimi i duhur për Juventusin?

Po, qëndrimi ka qenë gjithmonë i duhuri, jam zemëruar vetëm një herë. Dhe nuk do të më ndodhë më, sepse djemtë e kanë kuptuar. Sonte patëm organizim të mirë dhe krijuam shumë raste. Duhet të përmirësohemi në finalizim, siç ndodhi kundër Cagliarit. Krijuam shumë sot, por duhet të jemi më të qartë dhe më të vendosur për të shënuar më shpejt.

Pse Yildiz luajti pas sulmuesit dhe Koopmeiners në të djathtë?

Nico mund të luajë majtas, djathtas apo më përpara. Është një djalë bujar, që gjithmonë mendon për ekipin. Sot na ndihmoi të luanim më mirë, sepse kishte më pak hapësirë. Kenan filloi në të djathtë, por mund të kalonte në qendër në varësi të lëvizjeve të shokëve të tij. Koopmeiners luajti në të djathtë sepse ka inteligjencën për të kuptuar lojën dhe për të vënë në vështirësi mbrojtjen kundërshtare. Kemi lojtarë të zgjuar që dinë çfarë të bëjnë për të krijuar probleme për kundërshtarin.

Juventusi e zhvilloi lojën me qartësi… Ndonjëherë duhen më pak pasime të sakta dhe më shumë konkretizim…

Unë nuk iu them asgjë lojtarëve të mi në fazën sulmuese, i lë të lirë të shprehen. Pastaj, të sfidosh një ekip që mbrohet kaq fort është e vështirë, por djemtë u paraqitën mirë. Duhet organizim dhe për këtë mund të them se lojtarët kanë lirinë për të përdorur fantazinë e tyre, që është e rëndësishme në futboll. Na mungoi vetëm finalizimi më i hershëm, pasi loja do të kishte ndryshuar më shpejt.