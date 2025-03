MAGA, Berisha përdor sloganin e Trump-it për zgjedhjet e 11 majit

Partia Demokratike dhe 25 parti të tjera opozitare kanë nënshkruar marrëveshjen për krijimin e një koalicioni të përbashkët në prag të zgjedhjeve parlamentare të 11 majit.

Koalicioni do të mbajë emrin “Partia Demokratike – Aleanca për Shqipërinë Madhështore” dhe do të njihet me shkronjat nistore “PD-ASHM”. Ky emërtim është su slogani i Trump-it MAGA (Make America Great Again).

Kërkesa për regjistrimin e këtij koalicioni u dorëzua në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve pak pas mesnate, në limitet e skadimit të afatit.

Një nga zhvillimet kryesore është përfshirja e Partisë për Drejtësi, Integrim dhe Unitet (PDIU) e drejtuar nga Shpëtim Idrizi, e cila ka arritur një marrëveshje me kryetarin e PD-së, Sali Berisha, për t’u bërë pjesë e këtij fronti opozitar.

Përveç PDIU-së, në koalicion janë përfshirë edhe Partia e Lirisë e Ilir Metës, Partia Republikane e Fatmir Mediut, Partia Agrare Ambientaliste e Agron Dukës, PBDNJ e Vangjel Dules dhe PDK e Nard Ndokës, mes të tjerash.

Në deklaratën e përbashkët të partive opozitare thuhet:

“Me anë të kësaj marrëveshjeje, ne bashkohemi si forca politike opozitare dhe përfaqësues të qytetarëve të Shqipërisë me objektivin kryesor të sjelljes së rotacionit politik dhe fitores së thellë në zgjedhjet e 11 majit 2025.

Krijimi i koalicionit ‘Partia Demokratike – Aleanca për Shqipërinë Madhështore’ synon të sjellë ndryshimin e shumëpritur për Shqipërinë.”

Deklarata vijon duke akuzuar qeverinë aktuale për dështime në qeverisje dhe përkeqësimin e jetesës së qytetarëve shqiptarë:

“Sot bashkohemi me një qëllim dhe program të përbashkët për largimin e kësaj qeverisjeje, e cila ka shkaktuar largimin e mbi 1 milion shqiptarëve nga vendi, ka shkatërruar shtetin e së drejtës, ka kapur institucionet e pavarura dhe ka përvetësuar pasuritë publike.

Krimi dhe korrupsioni janë bërë pjesë e çdo qelize të qeverisjes, duke e bërë jetën e qytetarëve të pasigurt dhe të papërballueshme.”

Koalicioni opozitar synon të unifikojë të gjitha forcat kundërshtare të qeverisë aktuale dhe të ofrojë një alternativë për ndryshimin politik në vend. /noa.al