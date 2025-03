Motta: Ditë jo të lehta pas Empolit, detyra jonë është të mendojmë për ndeshjen e radhës

Si kanë qenë ditët pas humbjes ndaj Empolit dhe eliminimit nga Kupa e Italisë? Kjo ishte pyetja e parë që trajneri i Juventusit, Thiago Motta, iu përgjigj në konferencën për shtyp, në prag të përballjes së Serie A ndaj Hellas Verona:

"Nuk kanë qenë të lehta. Të humbasësh një ndeshje si ajo ndaj Empolit nuk është e lehtë, por detyra jonë është të mendojmë për ndeshjen e ardhshme, të stërvitemi dhe të përballemi me kundërshtarin e radhës me maksimumin e forcës sonë. Do të jetë një ndeshje e ndërlikuar, por kemi energji dhe dëshirë për ta kthyer këtë zemërim në diçka pozitive, për të treguar se jemi superiorë në fushë dhe për të marrë tri pikët".

A mund të synoni diçka më shumë se vendi i katërt?

Ne gjithmonë kemi hyrë në fushë për gjëra të mëdha dhe fituar, por tani kjo është edhe më e rëndësishme. Na kanë mbetur edhe 12 ndeshje, duke përfshirë atë të së hënës, ndaj do ta luajmë secilën prej tyre për të marrë rezultatin më të mirë të mundshëm. Ambicia jonë është të marrim tri pikët në çdo ndeshje, me përkushtim, sakrificë dhe dëshirë për të fituar. Gjithçka nis nga kjo e hënë, që është ndeshja më e rëndësishme për momentin. Duhet të zhvillojmë një ndeshje të madhe, si teknikisht, ashtu edhe fizikisht, për ta drejtuar lojën aty ku duam dhe marrë rezultat pozitiv.

A e ndjen besimin e ekipit dhe klubit?

Patjetër që po. Duhet të përqendrohemi te ndeshja e radhës. Do të jetë një sfidë e vështirë, por kemi bërë përgatitje të mira. Të vish nga një humbje si ajo ndaj Empolit sjell zhgënjim dhe nervozizëm, por kjo duhet shndërruar në diçka pozitive për ndeshjen ndaj Hellas Verona. Duhet të hyjmë në fushë me të njëjtin angazhim si gjithmonë, ndryshe nga ajo që bëmë kundër Empolit. Gjithmonë kemi luajtur me përgjegjësi dhe marrë vendimet më të mira për ekipin, kjo është përgjigja më e mirë për sot.

A ndihen lojtarët të turpëruar pas eliminimit nga Kupa e Italisë?

Ka zhgënjim të madh te të gjithë. Unë isha i zemëruar pas asaj ndeshjeje, sepse i dua shumë lojtarët e mi dhe i njoh mjaft mirë. Ata e dinë që kemi bërë një gabim që nuk duhej bërë. Kemi luajtur 39 ndeshje dhe ndaj Empolit kemi gabuar në diçka që nuk duhej të ndodhte. I shoh çdo ditë në stërvitje, e di sa përgjegjësi marrin, por në atë ndeshje nuk bëmë si duhet. Sidomos në pjesën e parë, qëndrimi ynë nuk ishte i duhuri dhe e vumë veten në vështirësi të madhe. Kemi folur dhe e kemi analizuar në mënyrë konstruktive, sepse na presin edhe 12 ndeshje që duhet t’i luajmë në maksimum, për të mos e përsëritur atë që ndodhi në Kupën e Italisë.

A u shfaq nevoja për të korrigjuar diçka në bisedat me ekipin?

Marrëdhënia ime me ekipin është e shkëlqyer dhe gjithmonë ka qenë e tillë. Si trajner, detyra ime është të marr vendime, dhe për këtë më duhet shumë kohë. Nuk dua të gaboj me asnjërin prej tyre. Ajo që them jashtë është e njëjta që them brenda. Nëse do të kisha fëmijë, do të doja që ata të kishin një trajner si unë: të ndershëm dhe të drejtpërdrejtë. Dua më të mirën për lojtarët e mi dhe gjithmonë do të jem pranë tyre. Natyrisht, duhet të marr vendime, kush luan dhe kush jo, por gjithmonë me respekt. Marrëdhënia jonë është fantastike. Kushdo që thotë të kundërtën, gënjen. Jemi të përqendruar te ndeshja ndaj Hellas Verona, që është shumë e rëndësishme.