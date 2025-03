Vr’asja në burgun e Peqinit, Prokuroria e Elbasanit dërgon për gjykim Sokol Mjacajn dhe 12 zyrtarë të burgut të Peqinit

ELBASAN – Prokuroria e Elbasanit ka dërguar për gjykim Sokol Mjacajn, autor i vrasjes së Arben Lleshit, ngjarje e ndodhur më dhjetor të vitit 2023 në burgun e sigurisë së lartë të Peqinit. Gjithashtu, për gjykim janë dërguar edhe 12 zyrtarë të asaj kohe të këtij burgu, të cilët akuzohen për “shpërdorim të detyrës” dhe për mosrealizimin e detyrës së sigurisë, që mund të kenë kontribuar në mundësimin e kryerjes së krimit brenda burgut të Peqinit.

Sokol Mjaçaj, i cili vuan dënimin me burgim të përjetshëm në burgun e sigurisë së lartë IEVP “Peqin”, ka qëlluar me armë zjarri ndaj të burgosurve Indrit Shaqja dhe Arben Lleshi më 15 dhjetor të vitit 2023. Mjaçaj është konfliktuar me dy të dënuarit dhe më pas ka qëlluar me armë. Si pasojë, Lleshi nuk mundi t’i mbijetojë plagëve të marra, ndërsa Shaqja u raportua jashtë rrezikut për jetën. Mjaçaj, i dënuar për vrasjen e dy turistëve çekë, mbajti peng punonjësit e kuzhinës në institucionin e heqjes së lirisë, duke i liruar ata pas disa orësh me ndërhyrjen e forcave të shumta policore dhe Renea, që vunë nën kontroll situatën.

Kush ishte Sokol Mjacaj, i braktisur nga familja e tij?

Familja Mjacaj e kishte braktisur djalin e tyre të madh, pasi Sokol Mjacaj kishte marrë jetën e fëmijës 13-vjeçar, Agim Leraj. Vrasja e të miturit nga Mjacaj solli tronditjen e parë për familjen e Fran dhe Tone Mjacajt, që jetonin në fshatin Lotaj të Dukagjinit. Djali i parë i tyre, ende pa mbushur 15 vjeç, u burgos për vrasje në bashkëpunim, pasi i mori jetën shokut të tij të shkollës për një varëse floriri.

Pas daljes nga burgu, Sokol Mjacaj nuk gjeti asnjëherë mbështetje nga familja, prindërit, motra dhe vëllai më i vogël. Ata mësoi se djali i madh ishte arrestuar sërish për vjedhje në 2014, ndonëse emri i tij ishte përfolur edhe për sulmin me armë ndaj helikopterit të Policisë që patrullonte për drogë mbi Dukagjin.

Gati një vit burg bëri Sokol Mjacaj, duke përfunduar në izolim në qelitë e Kavajës, por as aty nuk u vizitua nga familjarët e tij. Kur ai la qelinë e burgut në prill të vitit 2015, familja nuk e kishte pranuar, ndërsa ai vazhdonte të kërkonte mundësi për të mbledhur para.

Në mbrëmjen e 4 korrikut 2015, plani i tij për të grabitur një çift çekësh dështoi, duke lënë dy viktima pas sulmit që ai u bëri. Michael Svatos, 27 vjeç dhe Ana Kosinova, 36 vjeç, mbetën të vrarë nga sulmi i grabitësit që kërkonte t’u merrte paratë dhe makinën “Nissan” me targa çeke. Mjacaj u kap pas negociatave me policinë, ndërsa ai kishte deklaruar se kishte qëlluar ata në vetëmbrojtje.

Vrasja e dy turistëve çek në korrik 2015

Michael Svatos, 27 vjeç, dhe Ana Kosinova, 36 vjeçe, mbetën të vrarë mbrëmjen e 4 korrikut 2015, pas sulmit të Sokol Mjacaj, i cili kërkonte t’u merrte makinën dhe paratë. Mjacaj tha se kishte qëlluar në vetëmbrojtje pasi viktima tentoi t’i merrte armën.

Burgimi i përjetshëm

Në Dhjetor 2022, Gjykata Kushtetuese hodhi poshtë kërkesën e tij për një gjykim të shkurtuar. Sokol Mjacaj kishte kërkuar të përfitonte nga një proces i shkurtuar për të ulur dënimin e tij, por kërkesa u refuzua nga Gjykata Kushtetuese, duke i shuar shpresat për një dënim më të lehtë.