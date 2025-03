Horoskopi i Paolo Fox – E hënë, 3 Mars 2025

Astrologu më i njohur italian, Paolo Fox, çdo ditë ndan pasqyrën zodiakale për shenjat e ujit, ajrit, tokës dhe zjarrit. Si gjithmonë, ai thekson se horoskopi nuk është një orakull i pagabueshëm, por një udhëzues që duhet vlerësuar në bazë të personalitetit dhe rrethanave të secilit individ. Lexoni horoskopin për sot në këtë përkthim ekskluziv nga noa.al.

♈ Dashi (21 Mars – 19 Prill)

Dita e sotme sjell ndryshime të rëndësishme, pasi Mërkuri hyn në shenjën tënde dhe ndikon fuqishëm në komunikimin dhe vendimmarrjen tënde. Megjithatë, Marsin e ke kundër, prandaj është e rëndësishme të kufizosh shpenzimet dhe të shmangësh tejkalimet financiare. Kujdes me çështjet burokratike dhe ligjore, pasi mund të të sjellin kokëçarje. Do të jesh më i drejtpërdrejtë se zakonisht dhe do ta shprehësh mendimin pa filtra, por ki kujdes me Gaforren dhe Peshoren, sepse mund të lindin konflikte ose keqkuptime.

♉ Demi (20 Prill – 20 Maj)

Po afron fundi i një periudhe të vështirë, dhe shumë shpejt do të hapet një fazë e re më e qetë dhe më premtuese. Sipas Paolo Fox, gjatë ditëve në vijim mund të marrësh vendime të rëndësishme për blerje, investime ose projekte të reja. Pasdite, Hëna do të hyjë në shenjën tënde, duke të dhënë më shumë energji në fushën sentimentale. Edhe pse tani je më i përqendruar te karriera, kjo mundësi e re do të të ndihmojë të krijosh një ekuilibër mes jetës profesionale dhe personale.

♊ Binjakët (21 Maj – 21 Qershor)

Po del nga një periudhë e lodhshme dhe stresuese, dhe tani ke mundësinë të shikosh të ardhmen me një perspektivë të re. Paolo Fox të këshillon të lësh pas negativitetin e së kaluarës, sepse përqendrimi tek e shkuara mund të të pengojë të ecësh përpara. Lëvizja e Hënës në shenjën tënde më 5 Mars do të sjellë energi të reja dhe mundësi të mira. Megjithatë, ende ndjen mungesë të plotë të formës fizike, dhe kjo mund të lidhet me disa probleme shëndetësore të pazgjidhura. Kujdesu më shumë për veten dhe përmirëso stilin e jetesës.

♋ Gaforrja (22 Qershor – 22 Korrik)

Financat janë një burim shqetësimi, sepse po bën shumë shpenzime. Mërkuri po fillon një kalim të veçantë, i cili të nxit të menaxhosh më mirë paratë, duke balancuar më mirë të ardhurat dhe shpenzimet. Në dashuri, mund të ketë tensione dhe keqkuptime, prandaj Paolo Fox të këshillon të flasësh më pak dhe të shmangësh debatet e panevojshme. Për të ruajtur qetësinë, mund të jetë më mirë të kalosh më shumë kohë jashtë shtëpisë sesa brenda. Kjo është veçanërisht e rëndësishme në marrëdhëniet me Dashin dhe Peshoren, pasi me ta do të ketë më shumë përplasje dhe keqkuptime.

♌ Luani (23 Korrik – 23 Gusht)

Ky është një moment i rëndësishëm për të përballuar sfida kyçe që do të ndikojnë në të ardhmen tënde. Mërkuri dhe Venusi po të favorizojnë, duke të sjellë mundësi të reja, veçanërisht për ata që janë në proces studimesh ose që kanë projekte të reja për të zhvilluar. Fillimi i javës mund të jetë pak i ngadaltë, por progresivisht do të ndjesh përmirësime, duke arritur një kulm pozitiv deri të dielën, kur mund të kesh takime dhe mundësi të reja interesante.

♍ Virgjëresha (24 Gusht – 22 Shtator)

Ndodhesh në një fazë rikuperimi të ngadaltë dhe progresiv. Largimi i ndikimit negativ të Mërkurit po të jep një avantazh të madh. Nëse je rrethuar nga njerëz që nuk vlerësojnë sa duhet aftësitë e tua, tani ke një dëshirë të fortë për të krijuar rrugën tënde të pavarur. Po bëhesh më i vendosur dhe më pak i ndikuar nga faktorët e jashtëm. Tani është koha të përqendrohesh tek idetë e tua dhe të lehtësosh rrugën për kreativitetin dhe projektet e reja.

♎ Peshorja (23 Shtator – 22 Tetor)

Sot mund të ndihesh pak i lodhur, ndoshta për shkak të tensioneve në çift ose në marrëdhëniet profesionale. Është një ditë e mbushur me polemika, ndaj duhet kujdes në komunikim. Megjithatë, pozicioni yt aktual të vendos në një situatë të favorshme, edhe nëse përballesh me sfida. Në dashuri, duhet maturi dhe durim, shmang debatet e panevojshme dhe përpiqu të dëgjosh më shumë partnerin pa paragjykime apo qëndrime të mbyllura.

♏ Akrepi (23 Tetor – 21 Nëntor)

Yjet të sugjerojnë të ndalosh dhe të reflektosh për të kuptuar më mirë drejtimin që dëshiron të marrësh. Hëna është në opozitë, por kjo nuk duhet të të pengojë. Ke tendencën të mos pranosh pengesa kur fillon një projekt, por këtë herë dikush mund të përpiqet të të bllokojë rrugën. Megjithatë, mos u shqetëso, sepse në planin afatgjatë do të jesh ti ai që do të dalë fitimtar.

♐ Shigjetari (22 Nëntor – 21 Dhjetor)

Pas një shkurti të lodhshëm dhe sfidues, tani po hyn në një periudhë të rimëkëmbjes graduale. Mërkuri do të ndihmojë shumë në çështjet profesionale, duke të dhënë një perspektivë më optimiste për të ardhmen. Nëse po shqyrton oferta pune apo projekte të reja, duhet të bësh një analizë të kujdesshme përpara se të marrësh vendimin përfundimtar. Dielli dhe Jupiteri në aspekt kritik tregojnë se po tërheq pasojat e një muaji të vështirë, por gjërat do të përmirësohen së shpejti.

♑ Bricjapi (22 Dhjetor – 19 Janar)

Ambicia dhe forca janë armët e tua kryesore tani, por duhet të shmangësh arrogancën dhe kokëfortësinë. Ka një çështje të rëndësishme që të shqetëson, dhe duhet të dish si ta trajtosh me mençuri dhe diplomaci. Mund të kesh tensione familjare, prandaj është më mirë të mos i përplasësh problemet e brendshme në mjedisin e punës. Gjithashtu, duhet të kesh kujdes me personat e shenjës së Bricjapit, Peshores dhe Dashit, pasi marrëdhëniet me ta mund të bëhen të ndërlikuara në këtë periudhë.

♒ Ujori (20 Janar – 19 Shkurt)

Dashuria dhe emocionet janë në një fazë të favorshme, falë ndikimit pozitiv të Mërkurit. Kjo javë do të të sjellë kënaqësi të mëdha emocionale, si në marrëdhëniet personale, ashtu edhe në vetëbesimin tënd. Megjithatë, ndonjëherë tërhiqesh nga bota për të reflektuar mbi të ardhmen. Kjo e hënë mund të jetë dita e duhur për të marrë një pauzë dhe për të menduar seriozisht për hapat e tu të ardhshëm.

♓ Peshqit (20 Shkurt – 20 Mars)

Po hyn në një fazë të re të rimëkëmbjes, e cila ka nisur që nga mesi i shkurtit. Tani mund të planifikosh atë që nuk e ke pasur mundësinë të organizosh në fillim të vitit, dhe kjo është një avantazh për ty. Jupiteri së shpejti do të nisë një kalim të rëndësishëm, i cili mund të të sjellë një shans për të rilindur ose për të nisur një kapitull të ri në jetën tënde. Në dashuri, do të ketë luhatje, ndaj duhet të shmangësh mendimet pesimiste dhe ndjenjat e nostalgjisë, të cilat mund të të bllokojnë. /noa.al