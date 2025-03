Horoskopi ditor i Susan Miller për sot, e hënë 3 Mars 2025

Zona Ditore e Astrologjisë tek noa.al/ Të nderuar lexues, ky është horoskopi ditor nga Suzan Miler që noa.al jua sjell në këtë përkthim ekskluziv për ditën e sotme, e hënë 3 Mars 2025.

♈ Dashi (21 Mars – 19 Prill)

Ky është një moment kyç për marrëdhëniet e tua, pasi sezoni i eklipseve po afron dhe pritet të sjellë ndryshime të mëdha në jetën tënde personale dhe profesionale. Mund të ndihesh i tunduar për të bërë një ndryshim drastik, por është e rëndësishme të analizosh të gjitha detajet përpara se të marrësh një vendim përfundimtar. Ka shumë ndikime që duhen marrë parasysh, por dukesh i përgatitur për të vënë në zbatim planet e tua dhe për të parë sesi do të zhvillohen në të ardhmen.

♉ Demi (20 Prill – 20 Maj)

Prej pesë vitesh, ke qenë në një proces të gjatë transformimi dhe tani po arrin në fazën përfundimtare të kësaj periudhe të rëndësishme në jetën tënde. Kjo është një kohë e përshtatshme për të menduar seriozisht për të ardhmen, për qëllimet që dëshiron të arrish dhe për rrugën që dëshiron të ndjekësh. Plutoni në sektorin tënd të reputacionit mund të sjellë ndryshime të rëndësishme në statusin tënd – mund të hysh në një marrëdhënie serioze, të hapësh një biznes, të përfshihesh në politikë apo të marrësh një pozicion më prestigjioz në punën tënde.

♊ Binjakët (21 Maj – 20 Qershor)

Tani është momenti të shprehesh me guxim dhe të dish se të tjerët janë gati të të dëgjojnë. Mërkuri, planeti yt sundues, ka hyrë në Dash, një shenjë që favorizon vendosmërinë dhe guximin në komunikim. Ky ndikim i fuqishëm mund të ndihmojë në përmirësimin e marrëdhënieve të tua miqësore dhe profesionale, veçanërisht nëse je i përfshirë në projekte bashkëpunimi apo biznes privat. Tani është koha për të marrë rolin e liderit dhe për të çuar përpara planet e tua me siguri dhe vendosmëri.

♋ Gaforrja (21 Qershor – 22 Korrik)

Me Marsin në Gaforre, i cili tani ka rifilluar lëvizjen e tij përpara, mund të ndjesh një valë të re energjie dhe motivimi. Edhe pse mund të të duhet pak kohë për të arritur ritmin maksimal, dukesh në rrugën e duhur për të realizuar qëllimet e tua. Gjatë muajve në vijim, mund të përfundosh një projekt akademik apo profesional, të diplomohesh, të marrësh një çertifikatë të rëndësishme, ose të mbyllësh një cikël të rëndësishëm edukativ që do të hapë dyer të reja për ty.

♌ Luani (23 Korrik – 22 Gusht)

Marrëdhëniet e tua do të kenë një ndikim të rëndësishëm në vendimet e tua profesionale. Me Plutonin e fuqishëm që kalon nëpër shtëpinë e marrëdhënieve dhe Uranin e paparashikueshëm që krijon ndryshime të mëdha në sektorin tënd profesional, mund të bashkohesh me një partner ose kompani të re, ose mund të zgjedhësh të ndjekësh rrugën e vetme. Merr kohë për të analizuar këto fusha të jetës tënde dhe përcakto qartë atë që dëshiron të arrish. Do të kesh shumë mundësi për të ndërtuar një realitet që pasqyron vizionin tënd për të ardhmen.

♍ Virgjëresha (23 Gusht – 22 Shtator)

Mund të jesh gati të nisësh një plan financiar që përfshin disa persona kyç, si bashkëshortin/partnerin, një këshilltar financiar ose një oficer kredie. Mërkuri, planeti yt sundues, sapo ka hyrë në shtëpinë e burimeve të përbashkëta, duke të shtyrë të përqendrohesh tek çështjet financiare. Tani dukesh i gatshëm të marrësh një vendim për fondet e përbashkëta, borxhet apo investimet. Të tjerët mund të kenë opinionet e tyre, por në fund, fjala e fundit do të jetë e jotja.

♎ Peshorja (23 Shtator – 22 Tetor)

Jeta jote tani dhe ajo që do të jetë në fund të muajit mund të duken dy realitete krejt të ndryshme. Sezoni i eklipseve është në rrugë (eklipset e fundit në shenjën tënde për nëntë vitet e ardhshme do të ndodhin më 29 Mars), dhe energjia e tyre mund të ndihet që tani. Ka gjasa që duhet të bësh ndryshime të rëndësishme në jetën personale, duke pastruar çështjet e vjetra. Diskutime mbi jetën dhe dashurinë mund të të vijnë në këtë periudhë, por prit që mesazhet dhe situatat të ndryshojnë brenda disa javësh.

♏ Akrepi (23 Tetor – 21 Nëntor)

Baza e ekzistencës tënde është në një proces transformimi të thellë. Kjo do të ndodhë gradualisht, duke të dhënë ndjesinë sikur jeta po ecën me ritëm të ngadaltë. Ndryshimet po ndodhin, edhe nëse nuk i vëren menjëherë. Ky proces i thellë shpesh fillon brenda teje, duke ndikuar emocionet dhe reagimet e tua. Me kalimin e kohës, do të kuptosh që nuk reagon më njësoj ndaj gjërave si dikur, dhe kjo do të jetë një zhvillim pozitiv për ty.

♐ Shigjetari (22 Nëntor – 21 Dhjetor)

Tani është një moment i mirë për të gjetur profesionistin e duhur për të të ndihmuar me çështjet e shtëpisë dhe financave. Nëse dëshiron të blerësh, shesësh apo marrësh me qira një pronë, vendimet që merr tani mund të sjellin rezultate të shkëlqyera. Mund të hasësh disa sfida, por gjithçka do të zgjidhet në mënyrë të favorshme. Një këshilltar i ri financiar mund të të ndihmojë me investimet, dhe edhe pse shërbimi i tij mund të kushtojë shumë, ai do të jetë një investim i vlefshëm për të ardhmen tënde financiare.

♑ Bricjapi (22 Dhjetor – 19 Janar)

Do të jesh mjaft i zënë me përballimin e detyrave të ndryshme për shkak të energjisë që universi po të dërgon aktualisht. Vëmendja e madhe mund të jetë përqendruar në lagjen tënde ose mënyrën sesi lëviz në përditshmëri. Mund të mendosh të blesh një makinë të re, por do të ishte e mençur të presësh deri në fund të muajit të ardhshëm, kur Mërkuri të jetë më i favorshëm. Gjithashtu, në këtë periudhë mund të marrësh parasysh një zhvendosje, veçanërisht nëse po mendon të kthehesh në qytetin tënd të lindjes ose në një vend ku ke jetuar më parë.

♒ Ujori (20 Janar – 18 Shkurt)

Jeta jote po ndjehet më e gëzueshme dhe e mbushur me vetëbesim. Me Jupiterin me fat në sektorin tënd krijues, tërheqja e njerëzve dhe situatave që të bëjnë të lumtur duhet të jetë më e lehtë për ty tani. Kjo energji e zgjeruar planetare mund të shfrytëzohet përmes meditimit dhe teknikave të frymëmarrjes së ndërgjegjshme, të cilat jo vetëm që do të të ndihmojnë të relaksohesh, por edhe do të rrisin përqendrimin tënd në qëllimet e tua. Gjithashtu, mund ta gjesh veçanërisht të këndshme të krijosh vepra arti, të shkruash poezi ose të këndosh në këtë periudhë.

♓ Peshqit (19 Shkurt – 20 Mars)

Tani duhet të kesh disiplinën dhe përkushtimin e duhur për të përfunduar me sukses projektet e tua madhore. Dielli, Saturni dhe Neptuni janë të gjithë të bashkuar në Peshqit, duke të dhënë mundësinë për të sjellë një ëndërr të madhe në realitet më lehtë se zakonisht. Njerëzit përreth teje do të admirojnë krijimtarinë dhe dhembshurinë tënde, dhe shumë prej tyre do të jenë të gatshëm të të ndihmojnë në arritjen e objektivave të tua. Tani është momenti i duhur për të qëndruar i përqendruar, për t’u organizuar mirë dhe për të kapërcyer çdo pengesë në rrugën tënde. /noa.al