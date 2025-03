Zodiaku parashikon tre shenjat më të pafat për muajin mars

Marsi është këtu dhe për disa shenja të horoskopit duket se do të jetë një muaj plot sfida dhe përmbysje. Pra, nëse i përkisni një prej shenjave të mëposhtme të horoskopit, bëhuni gati për disa momente “të këqija”.

Le të shohim se cilat shenja të zodiakut kanë më shumë gjasa të kenë marsin më “të pafat”!

Dashi

Dashi, viti 2025 nisi mjaft intensivisht për ju. Marsi sjell shumë tronditje në jetën tuaj personale dhe profesionale, dhe ky nuk është padyshim fillimi më i relaksuar i vitit të ri. Planetët nuk do të jenë në anën tuaj dhe mund të ndiheni sikur gjithçka rreth jush po shkon keq. Nëse është një punë që nuk po ju ecën aq mirë sa do të dëshironit, ose një marrëdhënie që po ju zhgënjen, nervat tuaja do të testohen. E rëndësishme është të ruani durimin dhe të mos lejoni që zemërimi t’ju pushtojë. Vendimet që do të merrni këtë muaj do të përcaktojnë kursin për javët e ardhshme.

Peshorja

Marsi nuk është muaji juaj, Peshore. Gjërat duket se janë paksa konfuze dhe marrëdhëniet me të tjerët nuk do jenë aq të lehta si zakonisht. Mërkuri dhe Afërdita bëjnë punën e tyre dhe krijojnë disa keqkuptime dhe vështirësi në komunikim. Nëse jeni në një lidhje, ka të ngjarë që ta keni të vështirë të kuptoni njëri-tjetrin, gjë që mund të shkaktojë tension. Në punë stresi dhe vonesat do jenë në plan të parë, të cilat do ju çorganizojnë. Ndjenja e padrejtësisë dhe “asgjë nuk po shkon mirë” do të jetë diçka që do t’ju shoqërojë, por është mirë të mbani mend se gjithçka është e përkohshme dhe se këtë herë është thjesht një sfidë.

Bricjapi

Marsi do të sjellë disa përmbysje dhe presione, kryesisht në fushën tuaj profesionale. Ju mund të mendoni se çfarëdo që të bëni, nuk është e mjaftueshme ose se puna juaj nuk njihet. Zakonisht jeni të përqendruar dhe të vendosur, por këtë muaj ndjenja e zhgënjimit mund t’ju kapë nga vende të papritura. Marrëdhëniet personale mund të kalojnë gjithashtu një periudhë jo të mirë, pasi nuk është e lehtë për ju të hapeni emocionalisht. Mos lejoni që ndjenja e “gjithçka po shkon keq” t’ju pushtojë. Jini të durueshëm dhe përpiquni të rivendosni ekuilibrin pak nga pak.