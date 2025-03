Samiti në Londër, Starmer-Zelenskyt: Ne jemi të gjithë me Ukrainën! Evropa përballë momentit historik për sigurinë e saj

Samiti i Londrës për Ukrainën është duke u zhvilluar në Lancaster House nga ora 16:00 me pjesëmarrjen e 15 liderëve dhe pritës nga kryeministri britanik Keir Starmer.

“Shpresoj se ju e dini se ne të gjithë këtu jemi me ju dhe me popullin ukrainas për aq kohë sa duhet,” i tha Starmer Volodymyr Zelensky, i cili ishte i pranishëm në samit.

Siç vuri në dukje kryeministri britanik, ky është një moment unik për sigurinë evropiane, duke u bërë thirrje liderëve evropianë të rriten.

“Të kesh një rezultat të mirë për Ukrainën nuk është vetëm një çështje e mirë apo e keqe. “Është një çështje me rëndësi jetike për sigurinë e çdo kombi këtu dhe në rajone të tjera”, shtoi kryeministri britanik

Në të njëjtën kohë, ai tha se synon të punojë në një plan në lidhje me Ukrainën, të cilin më pas do ta diskutojë me SHBA-në dhe së bashku do të ecin përpara.

Sipas Starmer është e rëndësishme që paqja për Ukrainën të vazhdojë, pasi Rusia mund të vazhdojë me agresivitetin e saj.