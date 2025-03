Partia Demokratike ka ngritur alarmin mbi atë që e quan një "kapje" të Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit (AKSHI) nga biznesmeni Ermal Beqiraj, pronari i Soft & Solution shpk.

Në një deklaratë për mediat, zëdhënësja e Antikorrupsionit në PD, Genta Vangjeli, ka bërë thirrje që SPAK të nisë një hetim të thelluar mbi procedurat e tenderave dhe financimet e këtij institucioni, raporton noa.al.

Tenderi i dyshimtë i Regjistrit Kombëtar të Gjendjes Civile

Në qershor 2024, AKSHI shpalli një procedurë prokurimi për përmirësimin e Sistemit të Regjistrit Kombëtar të Gjendjes Civile, me një fond limit 3.8 milionë euro. Kjo procedurë u anulua, me argumentin se nuk kishte ofertë të përshtatshme.

Në shtator 2024, i njëjti tender u rishpall, këtë herë me një fond të reduktuar në 3.6 milionë euro, të ndarë si më poshtë:

2.5 milionë euro për implementimin e sistemit (afati: 12 muaj)

1.1 milionë euro për mirëmbajtjen (afati: 24 muaj)

Në këtë tender morën pjesë 3 kompani:

XION IT SYSTEMS GMBH – ofroi 2.7 milionë euro

SOFT & Solution – ofroi 3.1 milionë euro

ATOM – ofroi 3.4 milionë euro

Pavarësisht se XION IT SYSTEMS GMBH kishte ofertën më të ulët (2.7 milionë euro), ajo u skualifikua me argumentin se nuk kishte dorëzuar dokumentacion të vlefshëm. Në tetor 2024, fitues u shpall SOFT & Solution shpk, me një vlerë prej 3.1 milionë euro.

Tender i ri për mirëmbajtje – fondi shtohet në 5 milionë euro

Vetëm një muaj më pas, AKSHI shpalli një tjetër tender për mirëmbajtjen e Regjistrit Kombëtar të Gjendjes Civile, me fond shtesë prej 1.9 milionë euro. Në këtë procedurë mori pjesë vetëm XION IT SYSTEMS GMBH, e cila u shpall fituese me të njëjtën vlerë – 1.9 milionë euro.

PD ngre dyshime mbi fondet dhe procedurat e AKSHI-t

Sipas PD-së, këto procedura ngrejnë pyetje të mëdha mbi transparencën dhe menaxhimin e fondeve publike:

Në regjistrin e buxhetit 2024, fondi për këtë projekt ishte planifikuar 3.8 milionë euro, por pas dy tenderave ai arrin mbi 5 milionë euro.

Pse fondi u ndryshua nga 3.8 milionë euro në 3.6 milionë euro kur tenderi u rishpall? Cili është justifikimi ligjor për këtë ndryshim?

Tenderi i shtatorit përfshinte edhe mirëmbajtjen 24-mujore, por vetëm një muaj më pas, u hap një tjetër procedurë vetëm për mirëmbajtjen me fond shtesë 1.9 milionë euro. A është ky një mbivendosje e fondeve publike?

XION IT SYSTEMS GMBH – fituesja e paracaktuar për mirëmbajtjen

PD thekson se në vitin 2020, 2022 dhe 2024, AKSHI ka dhënë të njëjtin tender për mirëmbajtje me vlerë fikse 1.9 milionë euro, gjithmonë në favor të kompanisë austriake XION IT SYSTEMS GMBH.

Soft & Solution – 30 milionë euro nga AKSHI vetëm për 2024

Ndërkohë, biznesmeni Ermal Beqiraj, i cili ka 6 biznese aktive, ka përfituar mbi 30 milionë euro nga AKSHI, prej të cilave 22.7 milionë euro vetëm në vitin 2024 përmes Soft & Solution shpk.

Sipas deklaratave të ish-zv.kryeministrit Arben Ahmetaj, kompania Soft & Solution përfiton rreth 80% të tenderave të AKSHI-t, ndërsa PD pretendon se rrjedha e parave të këtyre tenderave çon te familja e kryeministrit.

PD i kërkon SPAK të hetojë AKSHI-n dhe përfituesit e vërtetë të milionave eurove

Duke konsideruar këto fakte, PD kërkon që SPAK të nisë hetime të thelluara mbi aktivitetin e AKSHI-t, për të zbuluar nëse këto procedura janë fiktive dhe kush janë përfituesit realë të fondeve publike.

"I takon SPAK të hetojë se si e pushtoi Ermal Beqiraj këtë institucion dhe kush janë të vërtetët përfitues të këtyre milionave eurove," – përfundon deklarata e PD-së. /noa.al