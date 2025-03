Do të merren masa të rrepta! Zarf i Zi në Big Brother Vip. Bëni gati valixhet të gjithë!

Pak orë na ndajnë nga Prime i sotëm, teksa një zarf i zi ka mbërritur në shtëpinë e Big Brother VIP Albania, duke krijuar shqetësim dhe tension mes banorëve.

Sjelljet e përsëritura të konkurrentëve, duke fshehur rrobat apo sendet personale të njëri-tjetrit, kanë bërë që "Vëllai i Madh" të marrë këtë vendim drastik.

Ndërkohë, në zarfin e zi theksohet qartë se sjellje të tilla nuk do të tolerohen më, duke kërkuar që të kthehen menjëherë sendet e fshehura.

Pas paralajmërimeve të njëpasnjëshme, "Vëllai i Madh" ka njoftuar se sonte gjatë spektaklit do të merren masa të rrepta, prandaj të gjithë duhet të bëjnë gati valixhet.

Mbetet për t’u parë sontë në mbrëmje se çfarë do të ndodhë me banorët dhe cilat do të jenë masat e rrepta!

Përmbajtja e zarfit: Banorë, Vëllai i Madh ju ka mundësuar të gjitha kushtet për një bashkëjetesë sa më të mirë, pavarësisht izolimit. Megjithatë, veprimet tuaja të përsëritura për të fshehur sendet personale, përfshirë veshje dhe cigare, janë të papranueshme. Vëllai i Madh nuk ju toleron më dhe ju kërkon që të dorëzoni menjëherë sendet e fshehura, përfshirë cigaret. Sonte do të merren masa të rrepta, bëni gati të gjithë valixhet.