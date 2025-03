SPAK bastis zyrat e dy gjyqtarëve dhe dy prokurorëve në Tiranë për korrupsion dhe ushtrim ndikimi të paligjshëm

Tiranë, 1 mars 2025 – Hetimet për ushtrim ndikimi të paligjshëm dhe dyshime për korrupsion kanë çuar spak-në të bastisë zyrat e dy gjyqtarëve dhe dy prokurorëve në Tiranë. Sipas burimeve, dosjet e gjyqtarëve të identifikuar me inicialet B.Q dhe një tjetër gjyqtar në detyrë janë tërhequr nga arkiva, duke theksuar thellimin e hetimeve.

Përveç gjyqtarëve, janë në hetim dy prokurorë të Tiranës dhe oficeri i policisë gjyqësore, i identifikuar me iniciale B.M. Ata akuzohen për bashkëpunim me një avokat të arrestuar dhe një laborator kriminalistik, të cilët dyshohet se kanë manipuluar provat dhe favorizuar të arrestuarit në përballje me drejtësinë.

Sipas spak, janë dokumentuar tre raste shpërdorimi detyre dhe ushtrim ndikimi. Hetimet janë në zhvillim dhe po vijojnë mbi veprën penale të korrupsionit, ndërsa telefonat dhe vendimet e sekuestruara do të kalojnë për ekzaminim nga bkh për të mbledhur prova shtesë.

Personat e dyshuar do të dalin para gjykatës së posaçme të hënën për të marrë masat dhe për të u njohur me akuzat ndaj tyre.