‘Mora ofertë me çek të bardhë nga Real Madridi, e kam ndihmuar Messin si të gjuante penalltitë’

"Po e konfirmoj që goli ‘olimpik’ ishte i qëllimshëm. Mendova me vete: Nëse e shënoj këtë gol, tifozët e tyre do ta shohin. E shënova dhe pastaj iu ktheva atyre si për të thënë: Epo tani çfarë? Si t’iu përgjigjesha me klas dhe stil, përveçse me një dozë të mirë futbolli. Kjo ishte përgjigja më e mirë ndaj fërshëllimave të tifozëve kundërshtarë”.

Pra, të gjithë morën një mësim nga Neymar Jr, i cili kundër Inter de Limeira shënoi një gol të jashtëzakonshëm, direkt nga goditja e këndit, për të kontribuar në fitoren e Santosit. Sulmuesi brazilian, në intervistën e dhënë për podcastin “Podpah”, jo vetëm që ka pranuar dëshirën për të shënuar një gol kaq të jashtëzakonshëm, për t’i heshtur vërshëllimat e tifozëve kundërshtarë, por gjeti kohë edhe për të zbuluar se përveç Bayern Munich me Guardiolën, edhe Real Madridi në vitin 2013 kishte bërë ofertë për ta transferuar, para se Barcelona ta bënte këtë.

Florentino Perez i kishte afruar një çek të bardhë, vetëm për t’u transferuar në “Santiago Bernabeu”: "Oferta nga Real Madridi ishte një çek i bardhë, më thanë që mund të merrja çfarëdo që doja… Sidoqoftë, unë doja Barcelonën, e kisha në zemër. Te Real Madridi do të fitoja tri herë më shumë. Florentino Perez më ka pëlqyer gjithmonë. Megjithatë, te Barcelona kishte luajtur Ronaldinho, ndërsa unë doja të luaja me Messin".

Gjatë bisedës në podcast, Neymar gjithashtu ka pranuar një prapaskenë me vetë Leo Messin: "E kam ndihmuar atë të gjuante 11-metërshat. Ishim në stërvitje, më pyeti: Si t’i gjuaj 11-metërshat si ti? I thashë: A je i çmendur? Ti je Messi, nëse mund ta bëj unë, mund ta bësh edhe ti. Pastaj e mësova dhe ai u stërvit për këtë".