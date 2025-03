Inzaghi ‘kërcënon’ Napolin: Na duhet një paraqitje e shkëlqyer, nuk firmos për barazimin

Trajneri i Interit, Simone Inzaghi, u intervistua nga DAZN në prag të supersfidës kundër Napolit: "Një pikë më shumë apo më pak nuk ndryshon asgjë, do të jetë një ndeshje e bukur për t’u luajtur. Ne punojmë për këtë lloj sfidash. Parashikoj vështirësi, përballë do të kemi një kundërshtar me vlera të mëdha. Pra, do të na duhet një paraqitje e shkëlqyer. Nuk firmos për barazimin, ndeshjet luhen dhe më pas do të shohim çfarë thotë fusha".

Conte tha se ka rikuperuar 40 pikë, çfarë ju tremb më shumë?

Rruga që ka bërë, është një skuadër e shkëlqyer me një trajner shumë të mirë. Po merr pikët që meriton dhe po bën një rrugëtim të madh, ashtu si ne dhe Atalanta, pa harruar Juventusin e Lazion që janë shumë afër. Kampionati është i hapur, titulli do të vendoset në javët e fundit.

A mund të luajë Thuram nga fillimi?

Dy ditët e fundit është stërvitur mirë, pas ndeshjes së Kupës së Italisë bëri një stërvitje të pjesshme, por dha përgjigje pozitive.

Jeni të parët në Serie A, në gjysmëfinale të Kupës së Italisë, e vetmja skuadër italiane në Champions. A besoni te tripleta sezonale?

Ka entuziazëm të madh, i kam përgëzuar djemtë, sepse jemi një nga skuadrat e pakta në Europë, ende në garë për tre objektiva.

Napoli, Feyenoord, Atalanta, një kalendar tejet emocionues për ju në vazhdim…

Emocionues dhe i lodhshëm. Jam shumë krenar dhe i lumtur për rrugëtimin e djemve, angazhimet janë të shumta, por ky ishte objektivi ynë i madh që në fillim të sezonit, pa vendosur limite. Çdo dy ditë e gjysmë përballemi me një skuadër, që do të përpiqet të na e vështirësojë misionin.

Si duhet ta luani këtë ndeshje ndaj Napolit?

Së bashku, duhet të jemi të gjithë të përfshirë, sepse kemi parë në këto 40 ndeshje të para të sezonit se sa e rëndësishme është të punojmë si ekip. Sidomos në këto ndeshje duhet të luajmë si grup i bashkuar.