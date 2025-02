Përplasja Trump – Zelensky/ Berisha: Presidenti ukrainas gaboi!

TIRANË – Kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha, ka komentuar mbrëmjen e sotme përplasjen mes presidentit amerikan Donald Trump dhe presidentit ukrainas Volodymyr Zelensky gjatë takimit të tyre në Shtëpinë e Bardhë. Gjatë intervistës në programin "Zonë e Lirë", Berisha theksoi se reaksiot e Zelensky-t në këtë takim ishin të pasinqerta dhe se presidenti ukrainas gaboi në mënyrën se si e trajtoi situatën me Trump.

Berisha theksoi se Amerika i ka dhënë një ndihmë të jashtëzakonshme Ukrainës gjatë periudhës së luftës me Rusinë dhe se në këtë kuadër, Zelensky nuk duhej të reagonte në atë mënyrë. Sipas tij, ndihma e Amerikës ka qenë thelbësore për luftën e Ukrainës dhe pa këtë mbështetje, situata mund të kishte qenë shumë më e vështirë për Kievin.

Në këtë kuadër, Berisha theksoi se roli i SHBA-së në NATO është jetik për sigurinë e Evropës. Ai theksoi se nëse Amerika nuk do të kishte qenë e pranishme në këtë aleancë, pasojat mund të ishin të rënda për sigurinë në Europë, duke përmendur rrezikun e mundshëm të përhapjes së tankeve ruse në çdo cep të kontinentit. Ai e përshkroi Rusinë si një fuqi me ambicie që shtrihet nga Balltiku në Adriatik dhe tha se prania e SHBA-së është një garant i sigurisë për të gjithë rajonin.

Berisha: "Rikthimi i Trump është një ngjarje e madhe historike"

Berisha e përshkroi rikthimin e Trump në skenën politike si një ngjarje me rëndësi të madhe për botën. Ai e krahasoi këtë moment me një ndryshim të madh në histori, duke e cilësuar si një ndryshim të ngjashëm me rënien e perdes së hekurt. Sipas Berishës, Trump ka deklaruar hapur që armiku i brendshëm i Amerikës është po aq i rrezikshëm sa armiku i jashtëm dhe se ai është përballur me “extremistët e majtë” që po përpiqen të politizojnë çdo institucion dhe të shndërrojnë drejtësinë në një armë politike.

Berisha vazhdoi me theksimin se Trump e ka sfiduar establishmentin dhe ka përballur rreziqet e mundshme që ky politizim mund të sjellë për jetën politike të SHBA. Ai e theksoi se kjo qëndrim i Trump ndaj politikanëve të majtë dhe ndikimi i tyre në politikën amerikane, është një mësim i madh për të gjithë botën.

Në përfundim, Berisha theksoi rëndësinë e mbështetjes për Ukrainën dhe për rolin e SHBA-së në këtë proces, duke thënë se Ukraina nuk mund të fitojë pa ndihmën e Amerikës, dhe se prania e SHBA në Europë është e domosdoshme për stabilitetin e kontinentit.