Përplasjet Trump-Zelensky: Pa pajisjet tona ushtarake do e kishit humbur luftën! Ukraina në telashe të mëdha!

SHBA – Vijojnë tensionet në takimin mes presidentit amerikan Donald Trump dhe homologut të tij Volodymyr Zelensky. Trump i ka thënë Zelenskyt se Ukraina është në telashe të mëdha dhe se duhet të pranojë kompromiset me Putin.

Por Zelensky ka tentuar ta kundërshtojë këtë, ndërsa nuk është lejuar nga presidenti Trump. Ky i fundit i ka thënë se Ukraina nuk ka gjasë që ta fitojë luftën dhe plani i tij është një shans i mirë për ti dhënë fund konfliktit 3-vjeçar.

Trump thotë më tej me tone të larta se Amerika i ka dhënë Ukrainës 350 milion dollarë dhe pajisje ushtarake dhe nëse nuk do ishte për ndihmën e amerikës kjo luftë do të kishte përfunduar brenda dy javësh.

Pjesë nga biseda:

Trump i thotë Zelenskit: “Vendi juaj është në telashe të mëdha”.

Udhëheqësi ukrainas përpiqet të ndërhyjë duke tundur duart Trump. “Jo, jo, ke folur shumë”, thotë ai. “Vendi juaj është në telashe të mëdha”, përsërit ai.

"E di, e di," thotë Zelensky .

“Ju nuk po e fitoni këtë”, thotë Trump . "Ju keni një shans shumë të mirë për të dalë në rregull për shkak të nesh."

Presidenti amerikan shton: "Ne ju dhamë nëpërmjet këtij presidenti budalla [një referencë për Joe Biden] 350 miliardë dollarë, ju dhamë pajisje ushtarake… nëse nuk do të kishit pajisjet tona ushtarake, kjo luftë do të kishte përfunduar brenda dy javësh".

“Për tre ditë e dëgjova nga Putini”, përgjigjet Zelensky .

“Do të jetë shumë e vështirë të bësh biznes si ky”, thotë Trump .