SPAK godet sërish Çopjat, sekuestrohet një vilë luksoze në Elbasan, pasuri e dyshuar me origjinë kriminale

Elbasan – Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar ka sekuestruar një vilë luksoze në qytetin e Elbasanit, e dyshuar si pasuri me origjinë kriminale. Vendimi është marrë nga Gjykata e Posaçme e Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, më datë 15.02.2025, dhe është ekzekutuar më 23.02.2025.

Sipas njoftimeve zyrtare të SPAK, vila ndodhet në lagjen "5 Maji" dhe është në pronësi dhe përdorim të vëllezërve F.G. (alias F. Ç.) dhe H.B. (alias H. Ç.), të cilët janë nën hetim për disa vepra penale kundër jetës dhe pronës, si dhe për pastrim parash në kuadër të një organizate kriminale. Bëhet fjalë për atë që dyshohet si organizatë kriminale të Franc dhe Hajdar Çopjas, duke u sekuestruar një vilë dy katëshe në lagjen “5 maji” në Elbasan.

Godina e sekuestruar është një vilë private dykatëshe, me një tarracë të hapur, një kat nëntokë të përshtatur si palestër, një oborr të rrethuar me lulishte, verandë dhe një garazh të hapur. Në brendësi, vila përfshin ambiente të mobiluara si dhoma gjumi me garderoba të veçuara, një kuzhinë moderne dhe hapësira të tjera të luksit.

Sekuestrimi i kësaj pasurie është pjesë e hetimeve të nisura në vitin 2022 për goditjen e aktiviteteve kriminale dhe pastrimit të parave. Prokuroria e Posaçme ka bërë të ditur se vijon me hetimet për evidentimin dhe sekuestrimin e pasurive të tjera të dyshuara si të përfituara nga veprimtaria kriminale.