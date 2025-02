‘Shkove me atë ku’vën tjetër! Të kam dashur, idiot!’ Lëndimi nga dashuria i verbon sytë, poston fotot intime të ish-it

TIRANË- Një qytetar nga Elbasani është drejtuar në emisionin“Stop” në Tv Klan pasi kur u nda nga e dashura me të cilën kishte bashkëjetuar për pak kohë, ajo hapi adresa false në Instagram dhe TikTok ku postonte foto nudo të ish-partnerit.

Në një bisedë me ish-të dashurën, kjo e fundit i thotë që nuk ia fal që e la.

Djali: Për ça m’i publikon ato fotot?

Vajza: Ça foto?

Djali: Fotot në TikTok me emrin tim.

Vajza: S’kam futur gjë.

Djali: I ke futur sepse fotot janë bërë nga ty.

Vajza: Aaa mirë, ke të drejtë!

Djali: Për çfarë i fut fotot?

Vajza: Okay, ti pse i vure të miat?

Djali: Sepse ke filluar ti e para dhe unë nuk të kam nxjerrë fytyrën, të kam bllokuar.

Vajza: Aaa, ti nuk më ke nxjerrë fytyrën mua?

Djali: Po.

Vajza: Okay, mirë! Pse, kur të thashë të takoheshim, ti refuzove?

Djali: Si, po çfarë fytyre ke të më takosh ti mua me ato që ke bërë?

Vajza: Po ti ca fytyre ke, me ato që më ke bërë ti mua?

Djali: Unë s’të kam bërë asgjë, pse u ndamë?

Vajza: Ti s’më ke bërë gjë mua?

Djali: Po se u ndamë, u ndamë, aq ishte lidhja.

Vajza: Domethënë me ato që bëre, nuk është asgjë për ty? Është vari leshtë?

Djali: Është pjesë e jetës të lidhesh e të ndahesh.

Vajza: Jo, jo nuk është fare. Ti atë që më bëre, nuk ma ka bërë kush në jetën time.

Djali: Çfarë të kam bërë?

Vajza: Ti e di shumë mirë çfarë ke bërë.

Djali: Që të erdha në Francë, ndenja një muaj me ty?

Vajza: Po, që pastaj ike dhe më lea mu si idiote.

Djali: Të lashë se e di shumë mirë për çfarë arsyeje të lashë.

Vajza: Jo, unë e di shumë mirë për çfarë më le ti mu dhe për çfarë e bëre këtë gjë.

Djali: Unë s’e kam bërë për asnjë arsye. Arsyeja ka filluar nga ty, ti e di shumë mirë.

Vajza: Arsyeja filloi, që ti shkove me atë k**vën tjetër. Është shumë e thjeshtë. Unë e di shumë mirë historinë, kështu që mos më mashtro mua me këto gjëra. Dëgjo dy sekonda! Ato, që kam bërë unë për ty…

Djali: Lëre ç’ke bërë, prandaj m’i hodhe fotot se kam shkuar unë me tjetër?

Vajza: Jo! Je treguar shumë mashtrues.

Djali: Jam treguar unë mashtrues? Ore unë mund të jem treguar mashtrues, por…

Vajza: Erdhe në shtëpinë time. Unë të çova deri tek mami im.

Djali: Shumë bukur, edhe unë e takova me respekt. Pasi ndodhi ajo që ndodhi, me të folurat e tua nëpër Snapchat, me të tjerë nëpër Snapchat, unë do t’i jap fund lidhjes.

Vajza: Ça ndodhi? Kurrë s’të kam tradhtuar ty, o idiot! Kurrë s’ta kam bërë këtë gjë, ti e di shumë mirë. Kurrë s’ta kam bërë këtë gjë, se unë të kam dashur me të vërtetë ty, idiot!

Gazetarja e “Stop” kontakton me vajzën, por ajo mohon publikimin e fotove intime, edhe pse në video dëgjohet zëri i saj.

Gazetarja: Fotot a i ke shkrepur ti?

Vajza: Jo!

Gazetarja: I ka shkrepur apo jo?

Djali: Po, ka edhe video duke qeshur.

Vajza: Ok! Tregoje!

Gazetarja: Po pra, është videoja. Problemei është që ti ia ke nisur dikujt këtë video nëse s’e ke hapur ti?

Vajza: Jo, nuk ka fare shans.

Gazetarja: Pra i bie që burimi i atyre fotove je ti?

Vajza: Nuk kam lidhje fare me këtë çështje.

Gazetarja: Të dy keni gabuar, por ti ke publikuar foto intime. Do të vazhdosh të postosh?

Vajza: Nuk kam postuar dhe s’do vazhdoj të postoj më. Atë, që ka bërë ai domethënë, ndaj meje dhe familjes sime, është gjë shumë e rëndë, kupton?

Gazetarja: Dakord, por kjo nuk do të thotë që ti të vazhdosh të postosh fotot e tij sepse edhe nga bisedat e shkëmbyera nga profilet e Instagram-it, vërtetohet shumë qartë që je ti për sa kohë flisni për një lidhje dhe për sa kohë flisni për fotot intime.

Vajza: Në Instagram?

Gazetarja: Po.

Vajza: S’kam folur kurrë me…në Instagram. Vetëm që, kur u ndamë… Nuk e di fare.

Gazetarja: Nuk ke dijeni?

Vajza: Jo, vetëm kam folur kur erdha në Shqipëri, që u takuam bashkë, hera e fundit që jemi takuar unë dhe ai dhe që atë ditë nuk kemi pasur më fare kontakte. As jemi parë, as jemi takuar, asgjë.

Gazetarja: Dhe ti nuk ke asnjë lidhje, as me TikTok-un, as me Instagram-in?

Vajza: Jo!

I riu thotë se është drejtuar pranë zyrës së krimit kibernetik në Policinë e Elbasanit dhe nuk i është marrë denoncimi.

Pak ditë më vonë ai shoqërohet në komisariat pasi vajza kishte bërë denoncim të njëjtë, por djali thotë se fotoja që ai kishte postuar ishte pa fytyrë dhe dukeshin vetëm flokët. Ai thotë se kishte postuar që ta shihte vetëm ajo dhe jo të tjerët. Megjithatë postimet në TikTok vazhdojnë dhe kërkesa e tij është që të fshihen fotot e videot intime dhe ato adresa të mbyllen.

Qytetari: Kam ardhur nga fundi i muajit te kibernetika.

Punonjësi: Dhe çfarë është bërë?

Qytetari: Po vazhdon vajza të ketë fotot në profil, gjërat e mia.

Punonjësi: Po deshe, pyet pak te informacioni se ato e dinë!

Qytetari: Një e di unë, që është me leje. (Punonjësi i kibernetikës)

Punonjësi: Ta jep ligji, nuk e merr vetë.

Qytetari: Po, normal!

Punonjësi: Ja, do e zgjidhim, mos ki merak!/tvklan.al