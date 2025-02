Flirtove me Gjestin! Jozi heq dorë nga Loredana?

Pas daljes së parë të Jozit nga shtëpia e “BBV4” dhe pasi Loredana pa disa nga deklaratat e tij jashtë, ajo vendosi të shkëpuste romancën e tyre dhe vazhdoi e lojën e saj. Jozi është rikthyer në shtëpi me një sjellje shumë të ftohtë ndaj saj dhe ballafaqimi i tyre nuk ishte ashtu si e prisnim.

Edhe pse Loredana ka tentuar disa herë këto ditë për tu sqaruar me Jozin dhe për tu rikthyer bashkë, ai ka vazhduar me qëndrimin e tij duke treguar se nuk ia fal ato çfarë ajo ka bërë në shtëpi pas ikjes së tij. Jozi ndjehet i zhgënjyer nga veprimet e Loredanës dhe ndër to kanë qenë edhe flirtet me Gjestin.

Jozi: O e di çfarë ke bërë moj?

Loredama: Po çfarë kam bërë

Jozi: Ke kërcyer ke shkuar në ekstremitet se nuk të lë kush të bësh gjëra më shumë se kaq dhe ishte ai që nuk bie në grackën tënde se të kishte rënë në grack ai ku me dit se çfarë kishe bërë

Loredana: Mendon vërtet që unë mund të të humbas ty dhe dashurinë që kam për ty me atë?