Pamje dhe detaje nga aksidenti tragjik në Durrës ku humbi jetën një drejtues dhe u plagos shoferja me pasagjeren. Emrat

Durrës, 27 shkurt 2025 – Këto janë pamjet e aksidentit tragjik q ë ndodhi në Durrës ku një person ka humbur jetën dhe dy të tjerë janë plagosur.

Viktima e aksidentit është shtetasi 37-vjeçar Rinor Lami, i cili ka ndërruar jetë në vendngjarje. Ndërkaq, dy të plagosurit janë shtetasja Trëndafile Çaushi, drejtuese e një automjeti që ka përplasur 37-vjeçarin, dhe pasagjerja e saj, shtetasja K. D., të cilat ndodhen aktualisht në kujdesin e mjekëve.

Grupi hetimor ka nisur punën për të zbardhur rrethanat e aksidentit dhe për të sqaruar shkakun e këtij incidenti tragjik.

Njoftimi i policisë:

“Më datë 27.02.2025, në lagjen nr. 13, Durrës, në rrugën ‘Martin Camaj’, automjeti me drejtues shtetasin R. L., 37 vjeç, është përplasur me automjetin me drejtuese shtetasen T. Ç., 49 vjeçe. Si pasojë e përplasjes, shtetasi R. L. ka humbur jetën në vendngjarje, ndërsa shtetasja T. Ç. dhe pasagjerja e saj, shtetasja K. D., janë dëmtuar dhe ndodhen nën kujdesin e mjekëve,” njoftoi policia.