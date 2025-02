Motta, shumë i ashpër: Ndihem i turpëruar, kemi prekur fundin. Qëndrim i papranueshëm, kërkoj falje

Një mbrëmje e hidhur për Juventusin. Bardhezinjtë u eliminuan nga “Coppa Italia” pas humbjes me penallti kundër Empolit, vetëm një javë pas dështimit në Europë ndaj PSV-së. Tani, e vetmja garë e mbetur për ta është kampionati, ku diferenca prej 8 pikësh nga Interi kryesues e bën përmbysjen shumë të vështirë.

Thiago Motta, më shumë sesa për të ardhmen, foli për zhgënjimin e mbrëmjes së djeshme: "Ndihem i turpëruar. Zhvilluam një pjesë të parë për t’u turpëruar. Ndihem keq për atë që treguam dhe shpresoj që edhe lojtarët e mi të ndjejnë të njëjtën gjë".

Me një shprehje serioze të fytyrës, Motta pranoi përgjegjësinë për këtë dështim: "Kam gabuar unë që nuk i kam bërë lojtarët të kuptojnë rëndësinë e kësaj ndeshjeje. Është vetëm faji ynë që nuk jemi në gjysmëfinale, nuk e kemi merituar. Shpresoj që kritikat të jenë shumë të forta. Tifozët madje u treguan tepër të sjellshëm për atë që dhamë në pjesën e parë. Kam gabuar unë që nuk i bëra lojtarët të kuptojnë çfarë do të thotë të luash këto ndeshje me fanellën e Juventusit.

Shpresoj në një reagim nga këta lojtarë, sepse po e përsëris: ndihem i turpëruar për atë që pashë nga skuadra ime, edhe pse mund të kem bërë gabime dhe vetë. Sonte pashë një skuadër që pret shumë gjëra pa e merituar. Kjo më dhemb dhe më bën të ndihem keq për punën time. Tani duhet t’ia rinisim nga e para, duke dhënë gjithçka në stërvitje, duke luftuar për njëri-tjetrin dhe respektuar vendin e historinë ku ndodhemi".