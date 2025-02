Horoskopi i Paolo Fox për sot, e enjte 27 Shkurt 2025

Mirë se vini në takimin e zakonshëm me horoskopin e Paolo Fox për sot, e enjte 27 Shkurt 2025, një përkthim ekskluziv nga noa.al.

Dashi

Yjet të japin një energji të madhe dhe Venusi ndodhet në shenjën tënde, duke të mbështetur në këtë periudhë. Mund të kesh ende disa probleme financiare për të rregulluar nga e kaluara, gjë që është e kuptueshme pasi tre vitet e fundit nuk kanë qenë të lehta. Megjithatë, në aspektin sentimental dhe në marrëdhëniet me të tjerët, gjërat po bëhen më të thjeshta. Çiftet që duan të krijojnë një familje kanë mbështetjen e yjeve. Për ata që kanë ndryshuar diçka në punën e tyre ose janë të pasigurt për një rol të ri, do të kenë kohë deri në fund të majit për të rregulluar gjithçka dhe për të marrë vendimet e duhura.

Demi

Lajmet e mira po vijnë! Personat që punojnë si të pavarur kanë avantazh, ashtu si ata që duan të bëjnë investime apo të blejnë diçka të rëndësishme. Mund të kesh mundësi për të bërë negociata, dhe për disa javë do të mund të kërkosh një çmim më të mirë. Nëse ke takime apo takime të rëndësishme, është mirë t’i planifikosh para së shtunës. Në këtë periudhë yjet të mbështesin edhe në dashuri, kështu që nëse dëshiron të fitosh vëmendjen e dikujt, është momenti i duhur për të vepruar. Për ata që nuk po kërkojnë një lidhje të re, mund të hapen mundësi të tjera të mira që mund të zhvillohen deri në mesin e vitit.

Binjakët

Ditët e ardhshme mund të jenë të mbushura me tension dhe nervozizëm. Kohët e fundit kam paralajmëruar që nga e enjtja deri të shtunën mund të ketë konflikte, edhe në dashuri duhet të tregosh më shumë kujdes. Disa njerëz do të kenë shumë për të thënë dhe mund të ndihen të lënduar nga situata të kaluara. Nëse je në një lidhje afatgjatë, këto ditë mund të jenë të vështira jo sepse dëshiron të ndryshosh diçka, por sepse mund të akuzohesh për diçka që ke thënë ose bërë. Keqkuptimet dhe ndjenjat e xhelozisë duhet të mbahen nën kontroll. Në punë, është më mirë të shtysh takimet dhe vendimet e rëndësishme edhe për 48 orë. Java e ardhshme do të sjellë një atmosferë më të qetë.

Gaforrja

Një kombinim i favorshëm mes Diellit, Mërkurit dhe Hënës e bën këtë ditë të rëndësishme për të kuptuar se çfarë po ndjen me të vërtetë në zemrën tënde. Dihet që ndonjëherë ke nevojë të tërhiqesh dhe të qëndrosh vetëm për të reflektuar mbi atë që të nevojitet vërtet. Intuita që do të kesh sot do të jetë e vlefshme! Ndoshta më parë ke pasur një debat me një grup njerëzish dhe je ndjerë i izoluar, por tani duket se po rikthehesh në lojë. Kjo lëvizje emocionale është një shenjë se diçka e rëndësishme po ndodh në jetën tënde. Për sa i përket dashurisë, shkurti nuk ka qenë një muaj i lehtë për marrëdhëniet, por datat 27 dhe 28 shkurt mund të të ndihmojnë të gjesh sërish ekuilibrin që të ka munguar.

Luani

Kjo pjesë e javës duket shumë premtuese, dhe kulmi i suksesit në dashuri do të arrijë në mars. Mund të kesh kaluar një periudhë reflektimi në punë, por edhe kjo ka pasur vlerën e saj. Megjithatë, duhet të jesh i kujdesshëm me çështjet ekonomike, sidomos nëse ka shpenzime të mëdha apo probleme të pazgjidhura me partnerë ose bashkëpunëtorë. Lajmi i mirë është se nga java e ardhshme, Mërkuri kthehet në një pozicion të favorshëm, dhe marsi do të jetë një muaj i madh për fitore dhe rikthim në qendër të vëmendjes për shumë prej jush.

Virgjëresha

Në familje duket sikur nuk ka qetësi, dhe në punë gjithçka është në ndryshim. Nuk ka probleme të pazgjidhshme, por ti dëshiron të kesh më shumë qartësi. Problemi është se vendimet nuk varen vetëm nga ti—je në pritje të garancive që ende nuk kanë ardhur. Dihet që ti je një person i organizuar dhe nuk të pëlqejnë situatat e paparashikuara, gjithmonë përpiqesh të harmonizosh planet e tua me mendimet dhe strategjitë e tua. Por prej shumë kohësh po jeton në një lloj pasigurie, dhe kjo mund të jetë e lodhshme. Nëse ka mosmarrëveshje edhe të vogla në çift, ki kujdes të mos reagosh me nervozizëm, sidomos sot dhe nesër, sepse janë ditë të vështira. Megjithatë, shpejt do të rigjesh balancën. Ti je një person i ndershëm, por duhet të bësh kujdes nga ata që luajnë lojëra të pandershme pas shpine.

Peshorja

Ata që kanë një biznes të tyre mund të përfitojnë nga një rritje e të ardhurave, të marrin shpërblime ose të fitojnë një sfidë të rëndësishme. Në çdo rast, rezultatet nuk do të vonojnë të shfaqen. Për ata që kanë punë me pagesa të ndryshueshme, ka mundësi të mira për fitime shtesë. Nëse aspekti financiar është në përmirësim të dukshëm, dashuria është pak më e ndërlikuar—marrëdhëniet aktuale vazhdojnë, por nuk ka siguri të mëdha. Nëse ka polemika brenda familjes, më mirë është t’i diskutosh menjëherë dhe të mos i lësh të grumbullohen.

Akrepi

Ki kujdes për ngjarjet që ndodhin sot dhe nesër, sepse ndikimi i yjeve është shumë i fortë dhe mund të sjellë mundësi të rëndësishme. Nëse ke një kërkesë për të bërë, mos e shty më tej—vepro tani! Ke një dëshirë të madhe për të punuar, për të ecur përpara dhe për të realizuar diçka më shumë. Marsi është në një pozicion të favorshëm për ty, duke të dhënë forcë dhe këmbëngulje për të çuar deri në fund planet e tua. Në shtëpi mund të mos kesh shumë mbështetje, por fatmirësisht nuk të prekin provokimet e të tjerëve—je imun ndaj tyre dhe vazhdon përpara me vendosmëri.

Shigjetari

48 orë për t’u menaxhuar me kujdes! Mund të ndihesh i lodhur dhe të ankohesh se nuk ke energjinë e duhur për të përballuar angazhimet e tua të përditshme. Kjo është vetëm një fazë e përkohshme, ndaj është më mirë të mos marrësh vendime të nxituara. Gjithashtu, është e rëndësishme të shmangësh konfliktet dhe shpërqendrimet. Nëse dikush të provokon ose nuk sillet siç do të doje, mund të ndihesh i detyruar të reagosh, por është më mirë të ruash qetësinë. Mos premto asgjë, vëzhgo situatën dhe mos merr vendime të menjëhershme. Ëndrrat janë të lejueshme vetëm në dashuri, ndërsa për gjithçka tjetër duhet të jesh realist dhe praktik. Nëse nuk ndihesh i sigurt për diçka, mos e bëj! Trupi yt është ende i lodhur dhe duhet të kujdesesh për të. Siç e kam përmendur më parë, fundi i shkurtit dhe fillimi i marsit do të jenë një periudhë më komplekse për ty.

Bricjapi

E enjtja dhe e premtja sjellin ndikime të favorshme nga planetët. Nëse dëshiron të harrosh dikë nga e kaluara, tani do ta kesh më të lehtë ta bësh këtë. Gjithashtu, një projekt i ri mund të marrë formë falë mbështetjes së mirë astrale. Në këtë moment, puna dhe financat janë prioriteti yt kryesor—mos shiko pas, por fokusoju te projektet dhe objektivat e ardhshme. Edhe pse shkurti nuk ka qenë muaji më i mirë për dashurinë, sot dhe nesër do të jesh më i hapur dhe më i kuptueshëm. Ajo që kërkon në një lidhje është sinqeriteti, besnikëria dhe bujaria. Disa njerëz mund të mendojnë se je i ftohtë apo mosbesues, por në realitet nuk e duron dramatizmin dhe njerëzit që flasin shumë pa vepruar. Ti preferon marrëdhëniet e thjeshta dhe të drejtpërdrejta.

Ujori

Dashuria duhet të menaxhohet me entuziazëm dhe sinqeritet! Venusi është në një pozicion të favorshëm për ty, duke sjellë energji të mira në marrëdhëniet romantike. Çiftet që janë njohur së fundmi mund të planifikojnë diçka të madhe për të ardhmen—si një event familjar, një shtëpi të re ose bashkëjetesë. Nëse ke pasur probleme me financat ose vonesa në pagesa, 48 orët e ardhshme do të ndihmojnë për t’i sqaruar gjërat. Është momenti i duhur për të kërkuar atë që të takon—nëse është e nevojshme, trego vendosmërinë tënde dhe kërko atë që meriton! Jupiteri vazhdon të të mbështesë, duke të ofruar mundësi të reja në karrierë. Nëse diçka nuk po funksionon në një grup pune, pse të presësh? Ndrysho drejtimin! Ti je shenja e ndryshimeve dhe inovacionit, kështu që nuk duhet të mbetesh i ngecur në të shkuarën. Për ata që punojnë si të punësuar, tani është momenti i duhur për të kërkuar ndryshime në pozicion ose transferime në një ambient më të favorshëm.

Peshqit

Një ditë me ndikime të shkëlqyera! Dielli, Mërkuri, Marsi dhe planetë të tjerë janë në favorin tënd, duke të dhënë shumë intuitë dhe ide të mira. Nëse ke punuar për diçka që nga mesi i shkurtit, ka shumë mundësi që tashmë të kesh marrë disa lajme të mira ose suksese. Tani është momenti për të vazhduar më tej dhe për të shfrytëzuar çdo mundësi që të del përpara. Nëse ke nevojë të takosh dikë të rëndësishëm ose të bësh një kërkesë, sot dhe nesër janë ditët më të mira për këtë—mos humb kohë, organizo një takim! Në dashuri, problemet e së kaluarës duket se janë zgjidhur ose janë drejt përmirësimit. Nëse krahason situatën e sotme me atë të dhjetorit, ndryshimi në mënyrën si sillesh dhe mendon është i dukshëm për të gjithë. Tani je më i hapur dhe më i kuptueshëm në marrëdhënie. Ata që kanë kaluar një krizë serioze në dashuri mund të shohin një ringjallje të ndjenjave, ndërsa për të rinjtë e dashuruar, martesat dhe ngjarjet e mëdha familjare janë në horizont për pjesën e dytë të vitit. /noa.al