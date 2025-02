Tiranë, 26 shkurt 2025 – Ish-kryebashkiaku i Shkodrës, Bardh Spahia, ka reaguar pas vendimit të Prokurorisë së Posaçme (SPAK) për të çuar për gjykim çështjen ndaj tij, nën akuzën “Pengim për ekzekutimin e vendimeve të gjykatës”. Akuzat lidhen me shkarkimin dhe emërimin e administratorit të Ujësjellës-Kanalizimeve të Shkodrës, për të cilin gjykata kishte vendosur pezullimin e vendimit të shkarkimit.

Në një reagim të tij në rrjetet sociale, Spahia ka cilësuar këtë çështje si "qesharake", duke shpjeguar se ai ka respektuar plotësisht vendimet e gjykatës dhe ka vepruar në përputhje me rekomandimet e Kontrollit të Lartë të Shtetit (KLSH). Sipas tij, SPAK e akuzon për mosmbajtjen në detyrë të një administratori që ishte shkarkuar ligjërisht, dhe për të cilin KLSH kishte rekomanduar largimin.

Reagimi i Bardh Spahisë:

“Çështja e SPAK-ut ndaj meje është qesharake: më akuzon se nuk kam kthyer në punë një administrator për të cilin Kontrolli i Lartë i Shtetit rekomandon ‘Largim nga Detyra’”, shkruan Spahia në postimin e tij.

Ai shpjegoi se, më 16 maj 2022, si Kryetar i Bashkisë së Shkodrës, ai mori vendimin për shkarkimin e administratorit të Shoqërisë së Ujësjellës-Kanalizimeve, duke u mbështetur në një raport të KLSH që konstatonte shkelje dhe abuzime. Pas ankesës së administratorit, gjykata vendosi pezullimin e vendimit deri në shqyrtimin përfundimtar të çështjes. Spahia theksoi se ai e respektoi këtë vendim dhe priti derisa Gjykata e Apelit shpalli pavlefshmërinë e vendimit të gjykatës së rrethit dhe e rrëzoi masën e pezullimit, duke e shpallur ligjore shkarkimin.

Spahia tha se padia kundër tij ishte ngritur pas më shumë se dy vitesh, në korrik 2024, nga ish-administratori që "kujtohet" të denoncojë për moszbatimin e vendimit të gjykatës.

Ai po ashtu kritikoi se çështja ishte dërguar në SPAK, pavarësisht se Prokuroria e Shkodrës shpalli mungesë kompetence për këtë rast, duke e konsideruar këtë veprim një përpjekje për të dëmtuar politikisht PD-në në Shkodër.

Spahia përfundon:

“Padia ndaj meje është nisur politikisht për të dëmtuar PD-në në Shkodër. Unë do ta fitoj betejën para drejtësisë. Bashkë me qytetarët e Shkodrës do fitojmë më 11 maj edhe betejën politike kundër krimit e korrupsionit që ka pushtuar Shkodrën dhe gjithë Shqipërinë.”

Ish-kryebashkiaku i Shkodrës shpreson që kjo çështje të zgjidhet në favor të tij dhe të tregohet se ai ka vepruar në përputhje me ligjin dhe për interesin e qytetarëve të Shkodrës.