SPAK dërgon në gjyq ish-kryebashkiakun e Shkodrës, Bardh Spahia

Tiranë, 25 shkurt 2025- Prokuroria e Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (SPAK) ka përfunduar hetimet dhe ka dërguar në gjyq ish-kryebashkiakun e Shkodrës, Bardh Spahia, i cili akuzohet për veprën penale “Pengime për ekzekutimin e vendimeve të gjykatës”.

Sipas SPAK, në cilësinë e kryetarit të Bashkisë Shkodër, Bardh Spahia ka marrë vendime të njëpasnjëshme për shkarkimin e Mark Mollës nga posti i administratorit të Ujësjellës Kanalizimeve dhe emërimin e shtetasit A. B. në këtë detyrë. Vendimi i parë, datë 18 korrik 2022, për shkarkimin e Mollës dhe emërimin e A. B., u ankimua nga Mark Molla dhe u pezullua nga Gjykata e Shkodrës më 19 korrik 2022. Gjykata ka urdhëruar rikthimin në detyrë të Mark Mollës deri në marrjen e një vendimi të formës së prerë.

Megjithatë, sipas SPAK, Bardh Spahia, duke qenë në dijeni të vendimit të gjykatës, ka anashkaluar këtë urdhër dhe ka lëshuar më 25 korrik 2022 tre vendime të tjera që shkarkonin përsëri Mark Mollën dhe emëronin sërish A. B., duke penguar ekzekutimin e vendimit të gjykatës.

SPAK thekson se veprimet e Bardh Spahisë kanë pasur për qëllim pengimin e ekzekutimit të një vendimi gjyqësor të qartë dhe të ekzekutueshëm, çka cenon shtetin e së drejtës dhe shkakton pasiguri juridike. Organet dhe nëpunësit publikë duhet të zbatojnë vendimet gjyqësore pa diskutime të mëtishme për ligjshmërinë e tyre.

Njoftimi i SPAK:

Prokuroria e Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, në përfundim të hetimeve paraprake, ka dërguar për gjykim, më 24.02.2025, procedimin penal nr.139 viti 2024, në ngarkim të pandehurit: B.S, i akuzuar për kryerjen e veprës penale “Pengime për ekzekutimin e vendimeve të gjykatës”, sipas nenit 320 të Kodit Penal.

Prej analizës së akteve dhe provave të administruara gjatë hetimeve të kryera, rezulton e provuar se i pandehuri, B.S., në cilësinë e kryetarit të Asamblesë së Përgjithshme të Ujësjellës Kanalizimeve, Shkodër, njëkohësisht edhe Kryetar i Bashkisë, Shkodër ka marrë vendimet nr.16 dhe nr.17, dt.18.07.2022 për të liruar nga detyra shtetasin M.M., në funksionin e administratorit të Ujësjellës Kanalizimeve dhe duke emëruar në këtë detyrë shtetasin, A. B.

Këto vendime janë ankimuar nga shtetasi M.M., në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Shkodër, e cila me vendimin nr. 16 (2984), dt. 19.07.2022 ka vendosur: “Pranimin e kërkesës, sigurimin e padisë duke vendosur pezullimin e vendimit nr.16 datë 18.07.2022, vendimit nr. 17 datë 18.07.2022 të Asamblesë së Përgjithshme të Ujësjellës Kanalizime, Shkodër deri në marrjen e vendimit të formës së prerë nga gjykata të vendimit që do të zgjidhë çështjen civile të regjistruar mbi bazën e kërkesë padisë”.

Nga ana e të pandehurit B.S., duke qenë në dijeni të vendimit nr.16 (2984), dt. 19.07.2022 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Shkodër për sigurimin e padisë, pavarësisht faktit se ka patur një vendim gjyqësor të qartë dhe të ekzekutueshëm në mënyrë të menjëhershëm për Asamblenë e Përgjithshme të Ujësjellës Kanalizimeve, Shkodër për pezullimin e vendimeve nr.16 dhe nr.17, dt. 18.07.2022, me të cilat ishte shkarkuar shtetasi, M.M., dhe emëruar A.B., (si rrjedhojë nga Gjykata është urdhëruar rivendosja në detyrë e shtetasit M.M., deri në përfundim të procesit gjyqësor), nga ana e tij, është anashkaluar ky urdhërim gjyqësor duke nxjerrë shtatë (7) ditë më vonë, në dt.25.07.2022, tre vendime të tjera me nr.18, nr.19, nr.20, përmes të cilave sërish ka shkarkuar nga detyra shtetasin, M.M., dhe ka emëruar A.B si administrator, veprime këto të kryera me qëllim pengimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor nr. 16 (2984), datë 19.07.2022 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Shkodër.

Në thelb rezulton se vendimet nr.18, 19 dhe 20 të dt.25.7.2022 të kenë të njëjtën vendimarrje (si vendimet nr.16 dhe 17 dt.18.7.2022), me të njëjtin objekt, por me numër dhe datë të ndryshme, përmes të cilëve, i pandehuri ka anashkaluar urdhërimet e vendimit nr.16 (2984) datë 19.07.2022 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Shkodër për sigurimin e padisë.

Mosrespektimi i vendimit gjyqësor që përbën titull ekzekutiv cënon në thelb shtetin e së drejtës dhe shkakton pasiguri juridike. Organet/nëpunësit publikë, të cilëve, një vendim gjyqësor iu drejtohet me urdhërime, duhet vetëm ta zbatojnë dhe jo të bëjnë interpretime apo diskutime ligjore nëse është i mbështetur ose jo në ligj.