Tentoi të kontrabandonte kokainë në Amsterdam poshtë parukeve/ Kapet 40-vjeçari nga policia në aeroport

Bogota, 25 shkurt 2025- Policia kolumbiane ka arrestuar një burrë 40-vjeçar që tentoi të kontrabandonte kokainë në Amsterdam, duke e fshehur atë poshtë një parukeje. I dyshuari u ndalua në aeroportin e Kartagjenës teksa po përgatitej të hipte në një fluturim drejt Amsterdamit. Autoritetet zbuluan ngarkesën e drogës përmes një skaneri, ku 220 gramë kokainë ishin fshehur në çanta të vogla, të vendosura në mënyrë strategjike nën një tupe që autoritetet e përshkruan si "parukë narko".

Vlera e drogës, sipas policisë, është rreth 10,000 euro në tregjet evropiane. Një oficer, i veshur me doreza blu, hoqi me kujdes parukën e të dyshuarit me gërshërë dhe gjeti rreth një duzinë pako kokaine të fshehura nën të.

Në deklaratën e saj, policia konfirmoi se të dyshuari kishte një precedent penal për trafik droge, me dy dënime të mëparshme në lidhje me aktivitete të ngjashme.

“Grupet e krimit të organizuar po shfrytëzojnë të rinjtë, duke sugjeruar në mënyrë të rreme se ata mund të anashkalojnë lehtësisht masat tona të sigurisë. Megjithatë, ky rast tregon se kjo nuk është e vërtetë,” tha komandanti i policisë së Kartagjenës, Gjeneral Gelver Yesid Peña.

Prodhimi i kokainës në Kolumbi është rritur që nga viti 2013, sipas Zyrës së Kombeve të Bashkuara për Drogën dhe Krimin. Një raport i publikuar në tetor nga organizata ndërkombëtare zbuloi se kultivimi i shkurreve të kokasë u rrit me 10 për qind në Kolumbi në vitin 2023, ndërsa prodhimi i mundshëm i kokainës u rrit 53 për qind nga një vit më parë.

Në korrik 2019, një burrë kolumbian u arrestua në aeroportin e Barcelonës për tentativë kontrabandeje të kokainës, duke e fshehur atë nën parukën e tij. Oficerët vërejtën se paruka ishte e madhësive të pabesueshme dhe pasi e morën në pyetje, zbuluan se ai po transportonte 503 gram kokainë, me vlerë më shumë se 30,000 euro.