Morata: E zgjodha Milanin prej Fonseca. Projekti ndryshoi dhe nuk ndihesha rehat, ndaj u largova

Álvaro Morata, sulmuesi që në janar u largua nga Milani për të kaluar te Galatasaray, foli për “Marca” nga Stambolli, duke riparë hapësirat më të rëndësishme të karrierës së tij dhe shpjeguar vendimin për ndarjen e menjëhershme me kuqezinjtë:

"Janë rrethana të futbollit… Në fund të fundit, çdo individ duhet të mendojë për veten. Është e lehtë të flasësh, por në fund, nëse gjithçka shkon mirë, vitin e ardhshëm do të luaj në Champions League. Kjo është një gjë e rëndësishme për mua. Doja të vazhdoja të konkuroja në nivelin më të lartë europian, gjë që nuk është e thjeshtë".

Pse vendose ta lësh Atletico Madridin?

Në atë moment ishte ajo që trupi dhe mendja ime më kërkonin. Janë vendime personale që merren. Shkova te Milani për trajnerin Fonseca, i cili tregoi se më vlerësonte shumë. Pas disa muajsh, megjithatë, një projekt që dukej si një gjë u shndërrua në një tjetër. Kësisoji nuk ndihesha më rehat, sepse shkova atje prej Fonseca".

Cilat janë marrëdhëniet e tua me Dybala?

Është një lojtar ndryshe, në një nivel tjetër. Ai dhe Isco janë lojtarë të ndryshëm. Kam luajtur me të për 10 vite dhe ndonjëherë, edhe pse e njoh mirë, ai bën asistime që kurrë nuk do t’i prisje. Paulo është një mik, është kumbari i vajzës sime, ndaj i uroj gjithë të mirat, sepse e dua shumë.

Çfarë mendimi keni për Juventusin?

Klub i madh, me atmosferë familjare. Edhe punëtorët atje janë të mrekullueshëm.

Po Milani?

Një klub i madh, me njerëz të afërt dhe plot histori.

Çfarë ndikimi ka pasur te ju si futbollist Diego Simeone?

Simeone, edhe pse shumë nuk e dinë, më ka ndihmuar shumë, shumë. Jo vetëm në aspektin futbollistik, por kur nuk isha mirë, kur kalova një periudhë shumë, shumë të vështirë për arsye të lidhura me futbollin, kur preka fundin pas ndeshjes me Borussia Dortmundin në Champions League, ai më ka ndihmuar shumë. E njohim të gjithë si trajner, por vitin e kaluar kam zbuluar një njeri fantastik, që më ndihmoi shumë, sinqerisht.

Çfarë kujtimesh ruan nga Europiani 2024?

Gjithçka ishte e mrekullueshme, gjithçka ishte fantastike. Spanja triumfoi falë një grupi të pabesueshëm lojtarësh, një stafi teknik dhe delegacioni të jashtëzakonshëm. Të gjithë ata që ishin aty, pa marrë parasysh rolin e tyre, ishin plotësisht të angazhuar në një mision dhe një objektiv që po bëhej realitet çdo ditë. Disa nga ne duhet të pranonim një rol tjetër, më të fshehtë. Unë duhej të vrapoja më shpejt se kushdo. Duhej ta pranoja, sepse duhej të punoja për ekipin. Donim të shlyenim Europianin e mëparshëm (humbja në gjysmëfinale kundër Italisë) dhe ta fitonim atë. Europiani i Gjermanisë më ka ndryshuar jetën, çdo herë që jam i trishtuar shikoj fotot dhe videot e fitores.

Gjatë Europianit the se do ta lije kombëtaren…

Ishte e sigurt që ky do të ishte kompeticioni im i fundit me kombëtaren. Po të kishim shkuar mirë, do të kishim mbyllur një cikël të mrekullueshëm. Po të kishim shkuar keq, do të ishte edhe më e rëndësishme ta mbyllja, sepse duhet të kuptosh kur është momenti i duhur për t’u tërhequr. Shokët e mi më bënë të ndihesha i rëndësishëm, po ashtu edhe i gjithë stafi. Kam qenë një mburojë për shokët e mi. Sa më shumë flitej për mua, aq më shumë e lehtësoja peshën për të tjerët. Do të doja të qëndroja te kombëtarja për gjithë jetën, më pëlqen shumë. Do të doja të isha atje edhe në Botërorin 2026. Deri ku mund të arrijmë? Nuk kemi limite…