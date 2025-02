Rama i prerë: Nuk do të pranojmë më arrestimet pa gjyq të SPAK dhe vendimet si noter të GJKKO

Tiranë, 26 shkurt 2025 – Kryeministri Edi Rama ka reaguar ashpër ndaj masave të fundit të drejtesis, duke theksuar se nuk do të pranojë më arrestimet pa gjyq nga SPAK dhe vendimet e GJKKO që ai i cilëson si “noterizime”. Gjatë një fjalimi në grupin parlamentar të PS-së, pas një takimi me rektorin e Universitetit të Bujqësorit, Fatbardh Sallaku, Rama shprehu mbështetje për drejtësinë, por u shpreh i shqetësuar për abuzimet e mundshme me pavarësinë e organeve të drejtësisë.

Kryeministri theksoi se mazhoranca socialiste ka mbajtur duar të pastra nga ndërhyrjet politike në sistemin e drejtësisë, por shtoi se kur kjo pavarësi përdoret për të shkelur të drejtat e njeriut, ai nuk do të heshtë më.

Rama tha: "Bashkë me ju këtu, për herë të parë kemi hequr duart e pushtetit politik nga drejtësia. 5 vjet me radhë kemi thënë, nuk komentojmë asnjë proces, asnjë vendim të drejtësisë. Kur e shoh pak më larg se të tjerët, që kjo metodë që po kthehet në sistem, është gabim, arsyetimi për të vazhduar paraburgimin mbetet i pavlerësuar gjatë rrugës."

Kryeministri u shpreh se nuk mund të pranohet më vazhdimi i praktikave të tilla, duke shtuar se nuk do të mbajë më heshtjen kur pavarësia e drejtësisë kthehet në një “cart blanche” për shkeljen e të drejtave të njeriut.

Ai shtoi: "Nuk ka për ta pasur më heshtjen tonë, kur pavarësia kthehet në carta bianca për të shkelur të drejtat e njeriut. Më ka shkuar publikisht një tjetër person, avokati i Thoma Gëllçit."

Rama theksoi gjithashtu se hetimi për çështjen e Universitetit të Bujqësorit ka nisur nga Shërbimi Informativ Kombëtar dhe Policia e Shtetit, dhe se ai është në mbështetje të çdo hetimi që kërkon të nxjerrë përpara drejtësisë ata që kanë prekur fondet publike.

Kryeministri përfundoi: "Nuk kam asgjë kundër hetimit, të dalin ata që kanë prekur qoftë 1 euro të buxhetit të shtetit. Por këto paraburgimet dhe këto noterizimet në GJKKO, këto nuk i pranoj më."