Ukraina dhe SHBA arrijnë marrëveshjen për mineralet e rralla

Kievi ka arritur një marrëveshje të rëndësishme me Uashingtonin për zhvillimin e përbashkët të burimeve minerale të Ukrainës, përfshirë naftën dhe gazin. Ky zhvillim, i arritur pas bisedimeve intensive, synon të përmirësojë marrëdhëniet mes Ukrainës dhe administratës Trump, duke ofruar mundësi për angazhim afatgjatë të sigurisë dhe zhvillimit ekonomik për Ukrainën.

Në një intervistë për Financial Times, Olha Stefanishyna, zëvendëskryeministrja e Ukrainës, shpjegoi se marrëveshja për mineralet është vetëm një pjesë e një plani më të gjerë, për të forcuar lidhjet ekonomike dhe politike me SHBA-në. “Marrëveshja për mineralet është një pjesë e tablosë më të madhe që ne shohim për të ardhmen tonë,” tha ajo.

Për më tepër, marrëveshja përfshin krijimin e një fondi të përbashkët, ku Ukraina do të kontribuojë me 50% të të ardhurave nga nxjerrja e burimeve minerale të pronës shtetërore, ndërsa SHBA do të mbështesë zhvillimin e projekteve të tjera në Ukrainë. Kjo marrëveshje përjashton burimet minerale që tashmë janë në përdorim nga kompani të mëdha si Naftogaz dhe Ukrnafta.

Marrëveshja, që u miratua nga ministrat ukrainas të Drejtësisë, Ekonomisë dhe të Jashtme, do të mundësojë që presidenti Volodymyr Zelensky të udhëtojë në Shtëpinë e Bardhë për nënshkrimin e marrëveshjes me Trump. Njëherësh, zyrtarët ukrainas shpresojnë që ky hap do të kontribuojë në forcimin e marrëdhënieve mes dy vendeve dhe do të hapë mundësi për bisedime të tjera mbi sigurinë dhe ndihmën ekonomike.

Përfundimisht, Ukraina do të duhet të kërkojë miratimin e marrëveshjes nga parlamenti, ku opozita ka sinjalizuar se mund të ketë diskutime të nxehta përpara ratifikimit të marrëveshjes.

Ky zhvillim ka ardhur në një kohë të tensionuar për Ukrainën, pas tre vjetësh lufte, dhe pritet të ndikojë ndjeshëm në stabilitetin politik dhe ekonomik të vendit.