Dramë në ‘Loro boriçi’! Vllaznia kalon në gjysmëfinale të Kupës së Shqipërisë pas gjuajtjeve të penalltive ndaj Elbasanit

Vllaznia ka arritur të sigurojë kualifikimin për në gjysmëfinale të Kupës së Shqipërisë pas një ndeshjeje dramatike, që përfundoi në barazim 3-3 me Elbasanin dhe më pas u zgjidh me gjuajtje penalltish. Pas 120 minutash lojë të luftuar dhe një barazimi të ngushtë, kuqeblutë shkodranë ishin më të saktë në penallti, duke realizuar 5 goditje, ndërsa Elbasani arriti të realizonte vetëm 4.

Në “Loro Boriçi”, ndeshja ishte e mbushur me emocione dhe gola. Vllaznia kaloi në avantazh në minutën e 15-të falë një autogoli të Lila, por Elbasani barazoi shpejt me Lajthia në minutën e 25-të. Pjesa e dytë nisi me një tjetër gol të Elbasanit nga Lajthia (50′), por Vllaznia barazoi sërish me një autogol të Mustës (56′).

Ndeshja mori një tjetër kthesë dramatike në minutën e 90-të, kur Krymi shënoi për 3-2 dhe i dha avantazhin Vllaznisë, por Elbasani e shpëtoi ndeshjen në minutën e shtesës me golin e Olberkis (90’+7), duke e çuar rezultatin në 3-3 dhe dërguar sfidën në shtesë.

Pavarësisht mundësive të shumta, rezultati mbeti i pandryshuar pas 30 minutash shtesë, dhe gjuajtjet e penalltive vendosën kualifikuesin. Vllaznia doli më e saktë nga pika e bardhë, duke fituar 5-4 dhe siguruar kalimin në gjysmëfinale.