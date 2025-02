E BUJSHME! Messi dëshiron të kthehet te Barcelona, ëndërron të luajë në ‘Camp Nou’ e ri

E ardhmja e Lionel Messit është sërish subjekt i spekulimeve, me raportet e fundit që sugjerojnë se superylli argjentinas mund të bëjë një rikthim të bujshëm te Barcelona sezonin e ardhshëm. Pretendimi, i bërë nga i njëjti gazetar që raportoi i pari kalimin e Messit tek Inter Miami, ka ngjallur entuziazëm mes tifozëve dhe ka rindezur shpresat për ta parë përsëri legjendën me fanellën blaugrana.

Ndërsa ende nuk ka asnjë konfirmim zyrtar, koha e raportimit, e kombinuar me skadimin e kontratës së Messit në MLS, në dhjetor 2025, ka bërë që shumëkush të besojë se ribashkimi me katalanasit mund të jetë afër. Megjithatë, pjesa më intriguese e raportit qëndron në atë që Messi thuhet se ka shprehur lidhur me arsyet e tij për t’u rikthyer te Barcelona. Detajet e kësaj deklarate, të zbuluara nga gazetari Alex Candal i “DIRECTV Sports”, kanë shtuar edhe më shumë pritshmëritë për një nga rikthimet më të mëdha në historinë e futbollit.

Në një zbulim që mund të tronditë botën e futbollit, Candal pretendon se Messi ka shprehur dëshirën personale për të luajtur në “Camp Nou” e rinovuar përpara se “t’i varë këpucët në gozhdë”. Gazetari citon Messin duke thënë: "Nuk mund ta lë futbollin pa luajtur në ‘Camp Nou’ e ri".

Kjo deklaratë është interpretuar si një sinjal i qartë se fituesi i Kupës së Botës më 2022 po mendon për një rikthim te Barcelona, klubi ku u bë ikonë globale.

Ajo që e bën këtë zbulim edhe më interesant është fakti që i njëjti gazetar befasoi shumë njerëz në maj të vitit 2022 kur zbuloi se Inter Miami do ta transferonte Lionel Messin. Më pas, argjentinasi do të thyente çdo rekord të mëparshëm të transferimeve në MLS, kur kaloi në Florida një vit më vonë.

Largimi i tij nga Barcelona më 2021 ishte një moment zemërthyes si për lojtarin, ashtu edhe për tifozët, pasi vështirësitë financiare e detyruan klubin të ndahej me golashënuesin më të mirë në histori. Me 672 gola dhe 303 asiste të regjistruara, trashëgimia e tij te Barcelona mbetet e pakrahasueshme, ndaj rikthimi do t’i jepte mundësinë të shkruante kapitullin e fundit të karrierës së tij të lavdishme.

Kontrata e Messit me Inter Miami përfundon në fund të sezonit 2025 dhe, sipas gazetarit spanjoll, sulmuesi nuk ka gjasa ta zgjasë qëndrimin e tij në MLS. Me skadimin e kontratës, një rikthim në Europë duket si hapi logjik i radhës, veçanërisht me Kupën e Botës 2026 në horizont.

Ylli argjentinas ka lënë të kuptohet më parë se dëshiron të mbetet konkurrues në nivelin më të lartë ndërsa përgatitet për atë që mund të jetë kompeticioni i tij i fundit me kombëtaren. Ribashkimi me Barcelonën jo vetëm që do t’i lejonte të realizonte ëndrrën e tij, pra të luajë në “Camp Nou” e ri, por gjithashtu do t’i siguronte skenën e duhur për të ruajtur formën maksimale në prag të Botërorit 2026.

Ndërsa rikthimi i 37-vjeçarit është padyshim emocionues, disa pengesa mund ta komplikojnë këtë lëvizje. Një nga sfidat kryesore është situata financiare e Barcelonës, e cila ka qenë shumë e vështirë vitet e fundit. Aftësia e klubit për të përballuar pagën e Messit, duke mbetur brenda rregullave financiare të La Liga-s, do të jetë vendimtare për realizimin e transferimit.

Gjithashtu, lindin pyetje mbi mënyrën se si Messi do të përshtatej me skemën aktuale të Barcelonës. Nën drejtimin e Hansi Flick, skuadra ka ndërtuar një treshe sulmuese të fuqishme me Lamine Yamal, Robert Lewandowski dhe Raphinha. Integrimi i Messit në këtë sistem, pa prishur ekuilibrin e skuadrës, do të kërkojë planifikim të kujdesshëm.

Një tjetër pengesë e mundshme është marrëdhënia e Messit me presidentin e Barcelonës, Joan Laporta, e cila thuhet se ka qenë e tensionuar që nga largimi i tij më 2021. Rregullimi i çdo tensioni mes palëve do të jetë thelbësor nëse rikthimi i tij do të bëhet realitet.