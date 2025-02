Horoskopi i Paolo Fox për sot, e martë 25 Shkurt 2025

Mirë se vini në takimin e zakonshëm me horoskopin e Paolo Fox për sot, e martë 25 Shkurt 2025, një përkthim ekskluziv nga noa.al.

Dashi

Yjet vazhdojnë të të mbështesin, sidomos në dashuri, e cila është një burim i madh energjie në këtë periudhë. Është e mundur që që nga vera e kaluar të kesh përjetuar një surprizë të bukur; e rëndësishme është të mbash të gjallë pasionin. Je i fortë dhe i ndërmarrë, me Venusin në një pozicion të favorshëm, por mund të kesh të bësh me një person që nuk mendon si ti; në këtë rast, mosmarrëveshjet mund të lindin sepse njëri nga ju të dy i merr gjërat si të mirëqena. Kur merr vendime për të mirën e çiftit, a je i sigurt se partneri yt është në të njëjtën linjë? Kontrollo!

Demi

Deri në fund të muajit, një problem kontraktual ose ligjor do të zgjidhet. Që nga 14 shkurti, shumë gjëra kanë filluar të lëvizin dalëngadalë, duke sjellë risi. Është e mundur që të kesh bërë një propozim. Nëse po planifikon një blerje apo investim, po përpiqesh të marrësh atë që dëshiron me një çmim më të ulët. Ndryshime në përgjegjësitë e tua profesionale janë duke ndodhur. Nëse shikon pas në të kaluarën, ky është momenti i duhur për të marrë vendime në lidhje me një marrëveshje biznesi ose për të rikrijuar një ndjenjë sigurie, duke arritur një fitore që për disa tashmë ka ardhur. Dashuria është në një moment të mirë, përveç nëse ke ende ndonjë problem të pazgjidhur me dikë… Mos u mundo ta mbash veten në stres, kalo faqen!

Binjakët

Këto ditë janë interesante, sidomos nëse i krahasojmë me ato të fundjavës që sapo kaloi. Do të ishte mirë të ishe më prezent në jetën e partnerit; nëse nuk ke një lidhje të qëndrueshme, është koha për ta kërkuar. Saturni është ende në një pozicion të ndërlikuar për çështjet e punës, ndaj ki kujdes me shpenzimet, sidomos nëse je nga ata Binjakë që priren të shpenzojnë shumë. Si çdo vit, je gati për të përgatitur projekte të reja dhe ke dëshirë të planifikosh një pranverë të madhe rilindjeje në të gjitha fushat e jetës tënde. Ky është një moment i mirë për të bërë paqe dhe për të sfiduar kundërshtarët e tu.

Gaforrja

Fillimi i javës është i lodhshëm; mendoj se gjatë 24 orëve të fundit shumë prej jush kanë përjetuar tensione. Dashuria nuk është e lehtë për t’u menaxhuar tani; ata që nuk kanë një partner të qëndrueshëm për momentin nuk e kërkojnë. Ki kujdes të mos prishësh histori që kanë pasur probleme për një kohë të gjatë. Në fushën profesionale, mund të arrish më shumë; shfrytëzoje këtë periudhë sepse nga e marta deri të premten mund të marrësh një telefonatë ose të kesh një bisedë të rëndësishme që mund të rezultojë fitimtare. Nëse ke një projekt të madh për të realizuar deri në korrik, mos ndalo tani. Kujdes me shëndetin, sepse mes të dielës dhe të hënës mund të kesh pasur disa shqetësime që tani duhen trajtuar.

Luani

Një rreze dielli po hyn në jetën tënde, dhe e përmend fjalën "diell" jo pa arsye, pasi ky është planeti që dominon shenjën tënde! Kur e do dikë, e ngroh me pasionin tënd dhe e rrethon me dritë e optimizëm! Venusi të ndihmon, sidomos nëse pranë teje është një person që të intereson shumë. Po planifikohen ngjarje për verën dhe nuk përjashtohet mundësia që të kesh marrë tashmë kënaqësi në lidhje me fëmijët apo shtëpinë. Edhe për ata që janë ndarë, dashuria mund të triumfojë mbi gjithçka tjetër, duke treguar se është e mundur të rindërtohet një stabilitet emocional i mirë. Gjithçka që duhet bërë është të kërkosh—dhe dihet që Luani nuk është nga ata që rri i mbyllur në shtëpi! Nëse ka pasur ndryshime në punë që kanë sjellë pakënaqësi, shumë shpejt do të vijnë më shumë siguri dhe qartësi.

Virgjëresha

Është e vërtetë që nuk mund të kesh gjithçka dhe menjëherë, sidomos me kaq shumë planetë në kundërshtim. Gjithçka varet nga ajo që është në lojë. Profesionistët e pavarur janë gati të rishikojnë jetën e tyre profesionale, kërkojnë stimuj të rinj dhe favorizojnë projekte të reja. Ata që punojnë për të tjerët po presin lajme mbi kompaninë e tyre, dhe siç e kisha parashikuar që vitin e kaluar, do të ketë transformime të rëndësishme. Nga ana tjetër, Mërkuri në kundërshtim kërkon që të presësh dhe të mos veprosh me nxitim. Më së voni, në fillim të marsit do të mund të kuptosh më qartë se çfarë po ndodh. Në dashuri mungon ndjeshmëria, si të kishe nevojë për më shumë emocione. Ka shpenzime për fëmijët dhe për shtëpinë, ndaj planifikimi ekonomik familjar duhet bërë me kujdes. Je një person efikas dhe shpesh i admiruar nga të tjerët, por ki kujdes nga thashethemet dhe zërat që mund të të nervozojnë.

Peshorja

Është e rëndësishme të kapërcesh kontrastet, sidomos ato që lidhen me çështjet materiale ose problemet e pazgjidhura nga e kaluara. Për të zgjidhur një çështje pune, ke shumë planetë në favorin tënd, dhe prania e mirë e Jupiterit të ndihmon të dalësh në pah. Mund të fitosh sfida dhe të provosh rrugë të reja. Në dashuri, Venusi në kundërshtim mund të sjellë vetëm disa dyshime ose ndjenjën se duhet t’i japësh përparësi gjërave të tjera në jetën tënde. Ka dyshime që duhet të zgjidhen, distanca që duhet të kapërcehen, dhe në disa raste, çështje të pazgjidhura me një ish-partner.

Akrepi

Nëse guxon të bësh hapin e parë, nuk do të gabosh, pasi ky qiell është shumë i favorshëm për ty, me Marsin dhe Mërkurin që të mbrojnë, sidomos për projektet afatgjata. Ajo që më shqetëson më shumë sot është gjendja jote fizike, e cila tregon qartë se ke qenë i lodhur kohët e fundit. Mund të ndodhë që deri në fund të ditës të ndihesh i rraskapitur, me rrezikun që të thuash gjëra që nuk i mendon vërtet. Prandaj, ki kujdes në marrëdhëniet romantike dhe me të tjerët, sepse në orët e fundit të ditës mund të dalin tensione të papritura. Kujdesu për veten dhe shmang shpërqendrimet!

Shigjetari

Je përballë një faze të re të jetës tënde, dhe ajo ka të bëjë me dashurinë. Venusi në një pozicion të shkëlqyer sugjeron që nuk duhet të humbasësh kohë nëse të intereson dikush apo nëse dëshiron të thellosh një marrëdhënie. Një miqësi mund të shndërrohet në diçka më shumë, ose një marrëdhënie e papërcaktuar mund të të bëjë të ndjesh sërish dëshirën për të dashuruar. Në punë, situata po përmirësohet—në tre muajt e fundit, ndoshta ke pasur më pak rezultate ose fitore të përkohshme. Kjo është arsyeja pse kërkon një siguri ose konfirmim për vitin e ardhshëm. Lëviz me kujdes, sepse midis majit dhe qershorit mund të marrësh atë që dëshiron, për sa kohë që është diçka e realizueshme.

Bricjapi

Një javë e rëndësishme po nis, dhe të jep mundësinë të fillosh të hartosh një plan veprimi për muajt në vijim. Deri në qershor, do të duhet të vendosësh nëse do të vazhdosh një bashkëpunim apo jo. Nëse punon për një kompani, është momenti i duhur për të bërë kërkesa që mund të përmirësojnë pozicionin tënd. Në aspektin profesional, ka zhvillime të favorshme, por në dashuri duhet të gjesh fjalët e duhura për të shmangur ndonjë konflikt. Mos e merr asgjë si të mirëqenë! Tregohu dyfish i kujdesshëm në marrëdhëniet me Gaforren dhe Dashin. Yjet të ofrojnë momente reflektimi—mos lejo që të tërhiqesh nga polemikat e të tjerëve.

Ujori

Këto ditë më në fund mund të lirohesh nga disa vështirësi dhe ke një dëshirë të fortë për të ecur përpara. Po shfaqet një forcë konkrete që do të të ndihmojë të zhvillosh projekte të rëndësishme që mund të realizohen deri në korrik. Me Hënën aktive, është e rëndësishme të ruash dhe të rigjesh një ekuilibër të mirë me njerëzit përreth dhe ta përjetosh dashurinë me entuziazëm. Ka ende disa shqetësime të vogla lidhur me paratë, ndoshta për një shpenzim të fundit ose për disa të ardhura që vonohen. Për këtë arsye, është e nevojshme të planifikosh mirë financat nga tani deri në pranverë.

Peshqit

Me Hënën që po i afrohet shenjës tënde, jo vetëm që do të mund të rikuperosh kohën e humbur në dashuri, por mund të marrësh edhe konfirmime të rëndësishme në punë. Kjo është një periudhë e mirë edhe për studentët që duan të kalojnë një provim ose të arrijnë një avantazh deri në mesin e vitit. Ata që kanë një biznes të tyrin kanë parë tashmë një përmirësim që nga 14 shkurti. Nuk ka kuptim të humbasësh kohë duke u përpjekur të rregullosh marrëdhënie me njerëz që janë në konflikt me ty—më mirë t’i harrosh dhe të ecësh përpara. Në dashuri, pas pasigurive të fundit të vitit të kaluar, tani është momenti i duhur për t’u rikuperuar. E diela mund të sjellë mundësinë për të rizbuluar një ndjenjë të humbur. Ka gjasa të vijnë konfirmime të rëndësishme. /noa.al