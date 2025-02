Berisha: Besoj plotësisht akuzat e Ahmetajt. Rama nuk ka kundërshtuar asnjë! Veliaj po i çon mesazh!

TIRANË, 24 Shkurt 2025 – Kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha, ka reaguar ndaj akuzave të ngritura nga ish-zv.kryeministri Arben Ahmetaj kundër qeverisë dhe kryeministrit Edi Rama. Gjatë një interviste në emisionin "Çim Peka Live" në Syri TV, Berisha theksoi se i beson plotësisht dëshmive të Ahmetajt, pasi, sipas tij, Rama nuk ka kundërshtuar asnjë prej akuzave të bëra ndaj tij.

Berisha u shpreh se, nëse dëshmitë e Ahmetajt do të ishin të vërteta, çdo popull do të kishte dalë në rrugë për të protestuar. Ai përmendi gjithashtu një nga akuzat më të rëndësishme, atë që lidhet me firmën e Erion Veliajt për djegësin e Tiranës, e cila sipas tij është një provë që Rama nuk ka kundërshtuar, duke mbështetur dëshmitë e ish-numrit 2 të qeverisë.

Berisha gjithashtu komentoi arrestimet e fundit, duke përfshirë atë të ish-presidentit Ilir Meta dhe deputetit Ervin Salianji, të cilat, sipas tij, kanë krijuar një klimë frike mes qytetarëve, por gjithashtu kanë çuar në shpërthime të fuqishme kundër diktaturës, sidomos nga diaspora shqiptare.

"Rama nuk ka kundërshtuar asnjë nga akuzat që janë bërë ndaj tij. Unë e besoj plotësisht Ahmetajn, dhe prandaj Veliaj po i çon çdo ditë lajme nga qelia. Ky është një terror i ushtruar ndaj opozitës dhe popullit," tha Berisha, duke shtuar se, sipas tij, Shqipëria po kalon një periudhë të rëndë të kontrollit politik.

Në përfundim, Berisha paralajmëroi se pas zgjedhjeve, Rama mund të përballet me një goditje të fortë politike, duke e krahasuar atë me një grusht tavoline dhe duke shtuar se "nëse Rama do të bjerë me kokë, atëherë ai do të jetë i konsumuar dhe mund të mos ngrihet më".