Plagosja me ar’më zjarri e kushëririt të kryebashkiakut të Kukësit, në pranga tre persona

Kukës, 24 shkurt 2025 – Policia e Kukësit ka arrestuar tre persona lidhur me plagosjen me armë zjarri të kushëririt të kryebashkiakut të Kukësit. Tre të arrestuarit akuzohen për kryerjen e veprave penale të “Vrasjes me paramendim”, “Armëmbajtjes pa leje” dhe “Përkrahjes së autorit të dyshuar për një krim”.

Sipas informacionit të dhënë nga Prokuroria e Kukësit, arrestimet u realizuan pas hetimeve të zhvilluara në kuadër të procedimit penal nr. 72 të vitit 2025, ku dyshohet se është tentuar të kryhet një vrasje. Personat e arrestuar janë: Zenel Muçmata, Drejtor i Drejtorisë së Shërbimit Publik në Bashkinë Kukës, Genci Gezim Pinguli dhe Enes Asllanaj.

Prokuroria e Kukësit ka bërë të ditur se operacioni u realizua në bashkëpunim me forcat operacionale të Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë së Shtetit. Zenel Muçmata akuzohet për kryerjen e veprës penale të “Vrasje me paramendim” e kryer në bashkëpunim dhe “Armëmbajtje pa leje”, ndërsa Genci Pinguli dhe Enes Asllanaj akuzohen për “Përkrahje të autorit të dyshuar për një krim”.

Plagosja e kushëririt të kryebashkiakut ka ndodhur më 19 shkurt 2025 në qytetin e Kukësit, pas një konflikti mes të dyshuarve. I plagosuri, shtetasi E.H., ka mbetur i plagosur me armë zjarri dhe aktualisht ndodhet në spital, ndërkohë që ndaj Zenel Muçmatës ishte caktuar masa e arrestit në burg në mungesë.

Ky operacion vjen si rezultat i hetimeve të thelluara dhe bashkëpunimit të ngushtë mes Prokurorisë dhe Policisë, për zbardhjen e plotë të ngjarjes dhe identifikimin e personave të tjerë të mundshëm të përfshirë.