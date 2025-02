Ish-Blloku do të kthehet në zonë për ecje, Rama: Përdorni këmbët për të shmangur trafikun dhe ndihmuar bizneset

Tiranë, 24 shkurt 2025 – Projekti i ri “Tirana Walk 2021” do të kthejë ish-Bllokun në një zonë të dedikuar për këmbësorët, duke ofruar mundësi më të mira për ecjen në këmbë dhe përmirësimin e qarkullimit të qytetarëve. Ky projekt u prezantua sot në mjediset e vilës 31, në praninë e kryeministrit Edi Rama, dhe është një bashkëpunim i Bashkisë së Tiranës me rrjetin botëror “WALK 21”, i cili promovon aktivitetin e ecjes.

Kryeministri Rama theksoi rëndësinë e krijimit të hapësirave për këmbësorët dhe shmangien e ideve të zgjerimit të rrugëve për të ulur trafikun. Ai shtoi se, në vend që të zgjerohen rrugët, është më efikase të dekurajohet trafiku duke favorizuar ecjen dhe duke ofruar mundësi më të mira për përdoruesit e këmbëve dhe biçikletave.

“Duhet të jemi kurajozë në këmbësorizimin e hapësirave. Zgjerimi i rrugëve nuk është zgjidhja, pasi trafiku mund të rritet. E kundërta është e vërtetë: dekurajimi i trafikut është përgjigja”, tha ai.

Rama nënvizoi se ky projekt do të sjellë përfitime për bizneset që ndodhen në këtë zonë, pasi ecja e këmbësorëve do të rrisë efikasitetin dhe do të sigurojë më shumë klientë për dyqanet dhe restorantet.

Gjithashtu, ai foli me humor për benefitet shëndetësore të ecjes në këmbë, duke e lidhur atë me një jetesë më të shëndetshme dhe më të ekuilibruar. Ai tha gjithashtu se parkimi i dyfishtë është një nga shqetësimet kryesore për trafikun dhe premtoi ndërhyrje për ta eliminuar atë.

Projekti përfshin tre rrugët kryesore të ish-Bllokut: Rrugën "Ismail Qemali", Rrugën "Pjetër Bogdani" dhe Rrugën "Brigada 8". Rrugët do të çlirohen nga parkimi dhe do të rritet hapësira për këmbësorët. Rruga "Ismail Qemali" do të ketë një korsi biçikletash dhe parkim vetëm nga njëra anë.

Ky projekt pritet të transformojë një nga zonat më të frekuentuara të Tiranës, duke ofruar mundësi më të mira për lëvizje dhe zhvillim të qëndrueshëm urban.