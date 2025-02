Habit Elton Tozaj: Egli dhe Gjesti kanë bërë seks brenda shtëpisë së “BBV”!

Çdo gjë që ndodh rreth e qark nesh, drejtëpërdrejtë nga kryeqyteti. Revista ditore e ndodhive brenda dhe jashtë vendit vjen e trajtuar 360 gradë nga Top Albania Radio me të ftuar në studio, lidhje direkte dhe komunikim direkt me dëgjuesit përmes rrjeteve sociale.

I ftuar ditën e sotme në “Live From Tirana” me Ronaldo Sharkën ishte Elton Tozaj për të komentuar dhe analizuar situatat dhe banorët e “BBV4”. Sa i përket raportit Egli Gjesti, ai u shpreh:

Të lidhur s’janë por janë ‘friends with benefits’. Në kuadër të lojës njeriu bën seks ndonjëherë. Unë e kam ndjekur atë natë dhe më ka pëlqyer fakti që më në fund dy të rinj patën guximin të bëjnë seks. Unë e pashë. Ska ndonjë gjë të keqe. Egli është kokë e këmbë me gjestin pas asaj nate.

Përndjekëse. Nëse ajo do ishte burrë, do të ishte një përndjekëse manjake seriale. Është bërë shumë e lodhshme. Po kalon çdo limit, çdo cak. Ka nevojë urgjentë të lërë shtëpinë e “BBV” dhe të kurohet. Ajo është sëmundje. I vjen familja në ‘prime’ dhe i thotë hap sytë dhe kujdesu për veten, ajo vazhdon dhe madje kundërshton dhe motrën, mua kjo s’më duket normale… Nuk më duket normale as sjellja e Gjestit, bëja më të lehtë kur e sheh ashtu.