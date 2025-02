Courtois, gati të kthehet te Belgjika një vit e gjysmë më vonë: Më kishte munguar shumë kombëtarja

Thibaut Courtois është gati të rikthehet në kombëtaren e Belgjikës, pas një periudhe prej një viti e gjysmë. Ai nuk ka luajtur me kombëtaren që nga 17 qershori 2023, kur mori pjesë në ndeshjen kualifikuese për “Euro 2024” kundër Austrisë.

Pas kësaj ndeshjeje, portieri i Real Madridit ka munguar për shkak të një dëmtimi të gjatë në gju dhe disa mosmarrëveshjeve me ish-trajnerin Domenico Tedesco. Në gusht 2024, Courtois njoftoi se nuk do të luante më me Tedesco në stol, por ndryshimi i trajnerit, “gradimi” i Rudi Garcia, mund të sjellë ndryshim në këtë situatë.

"Më ka munguar shumë të luajturit për Belgjikën…, ka kaluar një vit e gjysmë, tani jam gati të kthehem", – ka deklaruar Courtois për “Koora Break”.

Po ashtu, sinjalet e rikthimit janë konfirmuar edhe nga babai i tij, Thierry Courtois, i cili ka treguar për VTM se ka pasur bisedime mes djalit të tij dhe Federatës Belge: "Thibaut dhe federata janë në bisedime. Rikthimi është i afërt, ndoshta që në ndeshjen kundër Ukrainës në mars, ose më vonë. Duke marrë parasysh kalendarin e ngjeshur, mund të shtyhet edhe për kualifikimet në Kupën e Botës".

Ky rikthim do të ishte një ndihmë e madhe për kombëtaren belge, që ka pasur vështirësi dhe ka nevojë për të rikuperuar besimin dhe forcën e saj, me Rudi Garcia në stolin e trajnerit.