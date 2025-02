Tom Doshi tregon pse u thërrit në SPAK: Kam takuar një person që ishte në përgjim

Tiranë, 24 shkurt 2025 – Kreu i Partisë Socialiste për Drejtësi (PSD), Tom Doshi, ka qëndruar për 90 minuta në ambientet e SPAK (Prokuroria Speciale Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar).

Në përfundim të seancës, Doshi ka bërë me dije se është thirrur për t’u pyetur lidhur me një takim të zhvilluar në Rrogozhinë, ku ai ka takuar një person që ka qenë nën përgjim. Ai theksoi se ishte pyetur vetëm për faktin nëse kishte dijeni lidhur me këtë.

"Është normale të thirremi nga prokuroria. Kam pasur një takim në Rrogozhinë dhe personi që kam takuar ka qenë në përgjim. Kaq, a ke dijeni, ishte pyetja," tha Doshi.

Sa i përket mundësisë së shkrirjes së SPAK, ai e hodhi poshtë këtë mundësi dhe theksoi mbështetje të vazhdueshme për reformën në drejtësi. "Asnjëherë. E kam mbështetur reformën në drejtësi dhe deputetët tanë, edhe sot, edhe në mandatin tjetër, do ta mbështesin SPAK," shtoi ai.