Guardiola, tjetër disfatë pa Haaland: Humbja nuk erdhi prej mungesës së tij, s’e di kur do të kthehet

Manchester City humbi sërish. Pas eliminimit nga Champions League ndaj Real Madridit, erdhi edhe goditja përfundimtare në Premier League. Disfata ndaj Liverpool-it e detyroi Pep Guardiolën dhe skuadrën e tij t’iu thonë lamtumirë edhe atyre shpresave të pakta për titull.

“Reds” fituan 2-0 në "Etihad Stadium", ndërsa “Citizens”, sërish pa Haaland, rrëshqasin në vendin e katërt të renditjes, me 20 pikë larg kreut. Megjithatë, pas ndeshjes, Pep Guardiola u shpreh optimist për të ardhmen.

Një nga temat e nxehta në kampin e City është edhe e ardhmja e Kevin De Bruyne, fati i të cilit mbetet i pasigurt. Guardiola përmendi mesfushorin belg duke folur për procesin e rinovimit të skuadrës: "Përveç De Bruyne dhe ndoshta Nathan Aké, të gjithë lojtarët e tjerë janë shumë të rinj. Klubi e di që disa nga veteranët do të qëndrojnë edhe sezonin e ardhshëm, por duhet të ndërtojmë të ardhmen. Është vetëm çështje kohe".

Në merkaton e janarit, Manchester City investoi ndjeshëm duke marrë Omar Marmoush, Nico Gonzalez dhe Abdukodir Khusanov, ndërsa Vitor Reis do t’i bashkohet ekipit në verë nga Palmeiras. Sidoqoftë, Guardiola beson se nevojiten ende ndryshime të mëdha për të garuar në nivelet më të larta: "Jemi ende larg. Ajo që kemi bërë në të kaluarën ka qenë e jashtëzakonshme, por tani duhet të shikojmë përpara. Do të shohim se çfarë do të ndodhë".

I munguar në sfidën kundër Liverpool-it, Erling Haaland mbetet në dyshim edhe për përballjen e ardhshme ndaj Tottenhamit. "Nuk e di, – u përgjigj Guardiola kur u pyet nëse norvegjezi do të jetë i gatshëm të mërkurën. – Nuk kemi humbur për shkak të mungesës së tij, do të ishte e padrejtë ta themi këtë. Sigurisht, mund të kishim konkretizuar më shumë, por në përgjithësi paraqitja ishte pozitive".