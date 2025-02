Yamal jep provat shokuese, ja si e masa*ruan me faull lojtarët e Las Palmas (video)

Lamine Yamal, në një mënyrë apo tjetër, është gjithmonë protagonisti te Barcelona. Vetëm pak ditë para ndeshjes së parë gjysmëfinale të “Copa del Rey” kundër Atletico Madridit, blaugranët siguruan fitoren e pestë radhazi në të gjitha kompeticionet, duke mundur Las Palmasin me rezultatin 2-0 në transfertë.

Të dy golat u shënuan në pjesën e dytë. Dani Olmo zhbllokoi sfidën në minutën e 62-të, pas një asisti të Yamal, ndërsa Ferran Torres vulosi rezultatin në minutën e 95-të. Pas përfundimit të sfidës, talenti i Spanjës publikoi në “Instagram Story” një video që tronditi tifozët.

Në pamjet e regjistruara nga dhomat e zhveshjes së “Estadio Gran Canaria”, Yamal shfaqi çorapen e tij me majën krejtësisht të përgjakur, duke shkruar me ironi "nuk është faull", shoqëruar me “emoji” e të qeshurës. Një referencë e qartë ndaj një ndërhyrjeje të ashpër nga një kundërshtar, e cila, për habi, nuk u konsiderua faull nga gjyqtari.

Pavarësisht episodit të dhimbshëm, Yamal vazhdon të tregojë talentin e tij. Me 9 gola këtë sezon në La Liga, “Copa del Rey”, Champions League dhe Superkupë, ai konfirmohet si një nga talentet më premtues të futbollit botëror.