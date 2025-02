Horoskopi ditor nga Suzan Miler, e hënë 24 shkurt 2025

Zona Ditore e Astrologjisë/ Të nderuar lexues, ky është horoskopi ditor nga Suzan Miler që noa.al jua sjell në këtë përkthim ekskluziv për ditën e sotme, e hënë 24 Shkurt 2025.

Dashi (21 Mars – 19 Prill)

Sot keni mundësinë të sillni më shumë strukturë në krijimtarinë tuaj. Mund të jetë e dobishme të përqendroheni në një stil të veçantë artistik, si kubizmi apo realizmi. Përndryshe, mund të transformoni një pikturë me ngjyra në një ilustrim bardh e zi, duke përdorur hijezime me laps. Stilet si surrealizmi dhe pop-arti mund të mos përputhen me gjendjen tuaj mendore sot, pasi Saturni po kalon nëpër shtëpinë tuaj të dymbëdhjetë të imagjinatës, duke ju shtyrë të mendoni më logjikisht. Përqendrohuni te diçka më e strukturuar dhe konkrete.

Demi (20 Prill – 20 Maj)

Sot keni një mundësi të mrekullueshme për të mbjellë farat e suksesit tuaj, duke krijuar një listë me objektivat që dëshironi të arrini. Me Saturnin në shtëpinë tuaj të aspiratave, është koha e duhur për të planifikuar me kujdes hapat tuaj të ardhshëm. Pasi të vendosni cilin synim dëshironi të realizoni i pari, sigurohuni që të keni një strategji të mirë. Saturni e merr shumë seriozisht planifikimin, ndaj një plan i detajuar do t’ju ndihmojë të siguroni suksesin afatgjatë.

Binjakët (21 Maj – 20 Qershor)

Tani mund të merrni drejtimin dhe të bëheni një lider në punën tuaj. Me Saturnin që ndriçon sferën tuaj të karrierës, të tjerët do të vënë re se sa me efikasitet përfundoni detyrat tuaja. Ndihuni të lirë të jepni këshilla për ata që po hasin vështirësi, por bëjeni me takt dhe vetëm kur është vërtet e nevojshme, përndryshe mund të dukeni shumë autoritativë ose të nxisni kundërshtime. Duke dhënë mbështetje me dhembshuri, do të krijoni një ambient pune harmonik dhe produktiv.

Gaforrja (21 Qershor – 22 Korrik)

Sot mund të ndiheni të hutuar nga një koncept i caktuar për shkak të ndikimit të Neptunit, i cili po qëndron në Peshqit – shenjën e së panjohurës. Kjo mund t’ju bëjë të mendoni më thellë për një çështje shkencore apo një debat politik që ju intrigon. Lëreni kureshtjen t’ju udhëheqë dhe hulumtoni më shumë mbi këtë temë. Studimi më i detajuar mund t’ju ndihmojë të zbuloni informacione të reja që do të ndikojnë në mënyrën se si e shihni botën.

Luani (23 Korrik – 22 Gusht)

Bëni kujdes të veçantë me çështjet financiare tani. Me Neptunin që krijon mjegull në sektorin tuaj të parave të përbashkëta, mendimi juaj mund të mos jetë aq i qartë sa zakonisht, gjë që mund t’ju çojë në një vendim të gabuar dhe humbje të mundshme. Për të shmangur një situatë të tillë, këshillohuni me një ekspert financiar përpara se të ndërmerrni ndonjë investim. Kjo do t’ju ndihmojë të krijoni një strategji të zgjuar për të gjeneruar fitime. Durimi është çelësi i suksesit tuaj tani.

Virgjëresha (23 Gusht – 22 Shtator)

Mund të jeni gati për të nënshkruar një kontratë me një partner biznesi, por sigurohuni që ta lexoni me shumë kujdes përpara se ta firmosni. Do të ishte e mençur të kërkoni ndihmën e bashkëshortit ose të një miku të afërt për të analizuar dokumentin dhe për të vërejtur çdo gabim të mundshëm – ose akoma më mirë, një avokat. Me ndikimin e Neptunit në këtë çështje, vigjilenca juaj ndaj detajeve të vogla është thelbësore, sepse ky planet mund të fshehë gabime në kontrata. Nëse gjeni ndonjë problem, mos ngurroni ta theksoni.

Peshorja (23 Shtator – 22 Tetor)

Para se të dilni nga shtëpia, hidhni një sy shpejt listës suaj të detyrave – mund të ketë diçka shtesë që duhet të përfshini ose një çështje urgjente që duhet ta zgjidhni menjëherë. Me Saturnin përgjegjës që qëndron në shtëpinë tuaj të gjashtë të detyrave të përditshme, ai ju inkurajon të jeni të përkushtuar dhe të vendosur për momentin. Kjo është mundësia juaj për të përfunduar detyrat tani, në mënyrë që të keni më shumë kohë për t’u çlodhur më vonë.

Akrepi (23 Tetor – 21 Nëntor)

Tani është një moment i shkëlqyer për të përmirësuar një aftësi ose talent krijues që zotëroni, pasi Saturni po ju ndihmon të zgjeroni dhe rafinoni ekspertizën tuaj. Nëse keni prirje për shkrim, art, logjikë ose sport, mund të bëni përparim të ndjeshëm në këtë fushë gjatë muajve të ardhshëm. Nëse keni nevojë për ndihmë në trajnim ose dëshironi të merrni feedback mbi përparimin tuaj, mos hezitoni të kërkoni ndihmën e një miku – ata mund të jenë një mbështetje e vlefshme për ju.

Shigjetari (22 Nëntor – 21 Dhjetor)

Kjo është një kohë e shkëlqyer për të bërë ndryshime në shtëpinë tuaj, pasi Saturni, planeti i ndërtimit dhe strukturës, është vendosur në shtëpinë tuaj të katërt, atë të familjes dhe banesës. Nëse po mendoni të rinovoni hapësirën tuaj, si për shembull të rregulloni garazhin ose të shtoni një verandë për të organizuar festa me miqtë dhe familjen, tani është momenti i duhur për të kontaktuar një ekip ndërtimi dhe për të hartuar një plan të detajuar. Ju dhe familja juaj do të ndiheni shumë të kënaqur me ndryshimet që do të realizoni.

Bricjapi (22 Dhjetor – 19 Janar)

Fjalët mund të mos rrjedhin aq lehtë sa dëshironi gjatë javëve të ardhshme, për shkak të ndikimit të Neptunit, i cili po krijon një mjegull në sektorin tuaj të komunikimit. Nëse ndiheni të bllokuar gjatë shkrimit ose shprehjes së ideve tuaja, mos u shqetësoni – thjesht bëni një pushim mendor për të rifreskuar mendjen tuaj. Kalimi i disa ditëve ose javëve pa e prekur projektin tuaj aktual mund t’ju ndihmojë të riktheheni me një mendje të qartë dhe të freskët, duke vërejtur përmirësime të ndjeshme në punën tuaj.

Ujori (20 Janar – 18 Shkurt)

Tani është një moment i shkëlqyer për të bërë diçka të bukur për veten tuaj! Nëse ka kaluar një kohë e gjatë që nga hera e fundit kur jeni shpërblyer me diçka të veçantë, pse të mos e bëni tani? Me Neptunin artistik që ndikon në shtëpinë tuaj të pasurive materiale, ka shumë mundësi të gjeni diçka krijuese dhe unike që përputhet me shijen tuaj. Qoftë një copë bizhuteri e bukur apo një vazo dekorative për shtëpinë tuaj, mos ngurroni ta tregoni me krenari para miqve dhe familjes suaj.

Peshqit (19 Shkurt – 20 Mars)

Lëreni kreativitetin tuaj të rrjedhë lirshëm! Me Neptunin imagjinativ që ndikon në shenjën tuaj, është koha ideale për të shprehur veten përmes artit apo krijimeve të tjera. Më e rëndësishmja, mos kini frikë të ndjeni emocionet tuaja – ato mund t’ju udhëheqin në këtë proces krijues. Nëse mendja ju çon në një drejtim të ri, eksploroni atë pa hezitim. Duke e bërë këtë, projekti juaj do të jetë origjinal dhe plotësisht unik. /noa.al