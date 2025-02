Zelensky refuzon kërkesën e SHBA për mineralet e rralla: ‘Na dhatë grante, jo borxhe! Nuk fimos që të paguajnë 10 brezat e ardhshëm’!

Kiev, 23 shkurt, 2025- Presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky ka shpallur se Ukraina nuk do të pranojë kërkesat e SHBA për të marrë burimet natyrore të saj, duke theksuar se do të kundërshtojë çdo marrëveshje që mund të ngarkojë brezat e ardhshëm me borxhe. Në një forum të mbajtur në Kiev, ai shpjegoi se shumën prej 100 miliardë dollarësh të ofruar si grante për Ukrainën gjatë krizës, tani është kthyer në borxh, një ndihmë që ai nuk është i gatshëm ta nënshkruajë.

Zelensky theksoi se, sipas marrëveshjes së mëparshme me Shtetet e Bashkuara, këto para ishin një grant dhe jo një borxh që do të duhej të paguhej nga pasardhësit e ukrainasve. “Ne ramë dakord me Biden se ky ishte një grant, dhe një grant nuk është borxh,” tha ai. Presidenti ukrainas gjithashtu kërkoi që SHBA të ndalojë agresionin rus dhe të ofrojë mbrojtje të plotë ajrore për Ukrainën si pjesë të një marrëveshje “win-win” që do të mbështeste sigurinë e vendit të tij.

Në lidhje me mundësinë e humbjes zgjedhore, Zelensky shprehu gatishmërinë për të dorëhequr, por theksoi se ky hap do të ishte në këmbim të një marrëveshjeje që do të siguronte paqen dhe integrimin e Ukrainës në NATO.

Një samit i rëndësishëm me liderë evropianë do të mbahet nesër në Kiev, ku pritet të diskutohen mundësitë e reja për Ukrainën, ndërsa Zelensky vazhdon të kërkojë mbështetje ndërkombëtare për popullin e tij.