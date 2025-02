Pas sherrit me pronarin e lokalit shkon në banesë dhe merr armën. Parandalohet vr’asja

Shkodër – Si rezultat i ndërhyrjes së menjëhershme të shërbimeve të Policisë, është parandaluar përshkallëzimi i një konflikti me armë zjarri. Ngjarja ka ndodhur në një lokal, ku një shtetas 54-vjeçar ka pasur një grindje me pronarin dhe disa persona të tjerë. Pas konfliktit, ai është larguar, por më pas është rikthyer në lokal duke mbajtur një armë zjarri kallashnikov.

Faleminderit reagimit të shpejtë të Policisë, është bërë e mundur neutralizimi dhe arrestimi i 54-vjeçarit, i cili ka tentuar të kërcënojë me armën e zjarrit. Në momentin e ndërhyrjes, ai ka hedhur armën në tokë, ku është arrestuar menjëherë. Policia ka sekuestruar armën e zjarrit kallashnikov dhe municionin luftarak.

Në kuadër të operacionit të koduar "Reagimi", Policia ka arrestuar në flagrancë shtetasin V. H., 54 vjeç, banues në Shkodër, për veprat penale "Mbajtja pa leje dhe prodhimi i armëve, armëve shpërthyese dhe i municionit" dhe "Kanosje". Gjithashtu, është proceduar në gjendje të lirë pronari i lokalit, G. H., 36 vjeç, i cili do të përballet me akuza për "Punësimi i paligjshëm" dhe "Fshehje të të ardhurave".

Materialet procedurale janë dërguar në Prokurorinë e Shkodër për veprime të mëtejshme.

Pas marrjes së njoftimit nga Salla Operative për një konflikt në lagjen “Manush Alimani”, shërbimet e Komisariatit të Policisë Shkodër, organizuan punën dhe menjëherë kanë ndërhyrë me qëllim parandalimin e përshkallëzimit të konfliktit. Në kuadër të operacionit policor të koduar “Reagimi”, u bë arrestimi në flagrancë për veprat penale “Mbajtja pa leje dhe prodhimi i armëve, armëve shpërthyese dhe i municionit” dhe “Kanosje”, i shtetasit V. H., 54 vjeç, banues në Shkodër.

54-vjeçari, pas një konflikti me pronarin e lokalit shtetasin G. H., 36 vjeç, ishte larguar duke u rikthyer në lokal ku kishte me vete një armë zjarri kallashnikov. Në momentin që është rikthyer në lokal kanë mbërritur dhe shërbimet e Policisë të cilët kanë ndërhyrë për të neutralizuar 54 vjeçarin që mbante armën e zjarrit në dorë. 54-vjeçari në pamundësi për tu larguar ka hedhur armën në tokë. Shërbimet e Policisë e kanë prangosur menjëherë dhe kanë sekuestruar në cilësinë e provës materiale, armën e zjarrit dhe municionin luftarak. Në vijim të veprimeve u procedua në gjendje të lire shtetasi G. H., 36 vjeç, banues në Shkodër për veprat penale “Punësimi i paligjshëm” dhe “Fshehja e të ardhurave”. Materialet procedurale i kaluan Prokurorisë së Shkodër, për veprime të mëtejshme