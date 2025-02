Media amerikane: ‘LaCivita do të ndihmojë në fitoren e Berishës! Trump do ta bëjë Shqipërinë sërish të madhe’!

Tiranë – 22 Shkurt 2025 – Chris LaCivita, bashkë-menaxheri i fushatës së Donald Trump për vitin 2024, ka arritur në Shqipëri për të ndihmuar ish-kryeministrin Sali Berisha dhe opozitën shqiptare në përpjekjet e tyre për të fituar zgjedhjet e vitit 2025. Sipas një artikulli të botuar nga media amerikane Boston Herald , LaCivita ka deklaruar se është në Shqipëri për të ndihmuar Berishën të rikthehet në pushtet, duke besuar se Shqipëria mund të bëhet “sërish e madhe” nën drejtimin e tij.

Detaje kryesore:

Mbështetje nga Trump dhe LaCivita: LaCivita, i cili ka luajtur një rol kyç në fushatën e Trump për vitin 2024, shprehu optimizëm për mundësinë e fitores së opozitës shqiptare në zgjedhjet e majit. Ai beson se ndihma e Trump mund të ndihmojë në shkatërrimin e vendimeve të Sekretarit të Shtetit, Antony Blinken, për shpalljen “non-grata” të Sali Berishës për akuzat e korrupsionit.

Përgjithësimi i luftës politike: Artikulli nënvizon se, si Trump ashtu edhe Berisha, kanë përjetuar ndjekje dhe persekutim politik, duke përmendur përpjekjet e Kryeministrit Edi Rama për ta mbajtur Berishën jashtë politikës dhe për të zhvilluar një fushatë kundër tij, ngjashëm me mënyrën si Joe Biden synoi të pengonte Trump në Shtetet e Bashkuara.

Kritika ndaj Edi Ramës: LaCivita e ka quajtur Edi Ramën një “kukull” të George Soros, duke sugjeruar se ai është një aleat i fortë i interesave të Soros dhe se kjo lidhje mund të ketë ndikim negativ në marrëdhëniet e Shqipërisë me Shtetet e Bashkuara.

Korrupsioni si çështje kryesore: Artikulli thekson se një nga çështjet kryesore të fushatës së Berishës do të jetë korrupsioni politik, një fenomen që ka përfshirë Shqipërinë pas kalimit në demokraci. Po ashtu, u përmend arrestimi i kryebashkiakut të Tiranës, Erion Veliaj, për korrupsion dhe pastrim parash, një fakt që e mbështet kritikat ndaj qeverisë aktuale.

Mesazhi i LaCivita: Në një konferencë për shtyp, LaCivita theksoi: “Ne jemi këtu sepse duam të ndihmojmë në zgjedhjen e një kryeministri që është një mik i vërtetë i Shteteve të Bashkuara dhe që do të punojë me sukses me Presidentin Trump dhe Shtetet e Bashkuara.” Ai shprehu besimin se Berisha është një mik i vjetër i SHBA-ve dhe mund të ndryshojë kursin e politikës shqiptare.

Përfundimi: Artikulli nënvizon mundësinë që LaCivita dhe Trump mund të kenë ndikim të madh në politikën shqiptare, por gjithashtu paralajmëron se populli shqiptar mund të vendosë për të bërë vendin më të mirë dhe të shmangë pasojat e korrupsionit dhe influencave të jashtme. Zgjedhjet e 2025-ës pritet të jenë një moment vendimtar për të ardhmen e Shqipërisë.