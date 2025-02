Arrestohet në Tiranë anëtari i organizatës kriminale

Tiranë- 22 Shkurt 2025 – Policia ka arrestuar në Tiranë Artur Sallakun, 52 vjeç, i akuzuar për pjesëmarrje në një organizatë kriminale që merrej me trafikimin e lëndëve narkotike. Sallaku, i dënuar në Itali me 21 vjet burgim, ishte shpallur në kërkim ndërkombëtar për ekzekutimin e dënimit të tij.

Sallaku u arrestua pas një operacioni të përbashkët ndërkombëtar të koduar “Operacionalja 30”, i realizuar falë shkëmbimit të informacionit të shpejtë me homologët italianë dhe policinë e Casertës. Ai është kapur në Tiranë dhe pritet të ekstradohet në Itali për të vuajtur dënimin.

Në vitin 2004, Gjykata e Santa Maria Capua Vetere në Itali e ka dënuar Sallakun me 21 vjet burgim për akuzën e “Trafikimit të lëndëve narkotike”, që ai kryente në kuadër të një organizate kriminale.

Procedurat e ekstradimit: Interpol Tirana, duke bashkëpunuar ngushtë me Interpol Romën, po vazhdon me procedurat për ekstradimin e Sallakut në Itali, ku ai do të përballet me dënimin e tij të përmbyllur.

Njoftimi i Policisë:

"Si rezultat i shkëmbimit të shpejtë të informacioneve me homologët italianë dhe autoritetet e sigurisë në Shqipëri, u bë e mundur kapja dhe arrestimi i shtetasit Artur Sallaku, i cili ishte kërkuar për trafikim lëndësh narkotike dhe anëtar i një organizate kriminale. Interpol Tirana dhe Interpol Roma po vazhdojnë bashkëpunimin për ta ekstraduar këtë shtetas në Itali", theksoi policia.